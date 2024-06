Tyrese Haliburton : « Nous sommes en avance sur notre calendrier de reconstruction »

Pendant que leurs bourreaux des Celtics auront une nouvelle occasion de remporter le titre ce soir, les Pacers sont en vacances depuis trois semaines et Tyrese Haliburton, qui se remet toujours de sa blessure à l’ischio-jambier en vue des Jeux olympiques, en profite pour dresser un bilan de la saison écoulée.

« Quand la saison se termine, vous avez le temps de vous reposer, de vous détendre et c’est un excellent moment pour réfléchir à tout ce que l’on a accompli » développe-t-il dans un premier temps, en marge d’un camp d’été pour jeunes basketteurs.

En l’occurrence, Tyrese Haliburton ne retient que du positif de l’exercice 2023–24 d’Indiana, finaliste de l’In-Season Tournament et éliminé en finale de conférence par Boston, après avoir obtenu la 6e place à l’Est (47-35) et écarté Milwaukee puis New York en playoffs.

« Mais nous savons qu’il y a une autre étape à franchir et nous ne nous satisfaisons pas uniquement d’atteindre la finale de conférence »

« C’était une superbe saison » lance ainsi le meneur, encore All-Star mais cette fois-ci comme titulaire à Indianapolis, et devenu membre de la All-NBA Third Team et meilleur passeur de la ligue. « Collectivement et individuellement, bien sûr. Mais nous savons qu’il y a une autre étape à franchir et nous ne nous satisfaisons pas uniquement d’atteindre la finale de conférence. Nous voulons faire beaucoup plus. »

« Faire beaucoup plus » signifie donc atteindre… les Finals. Du jamais-vu pour les Pacers depuis 2000 mais, comme son entraîneur Rick Carlisle, Tyrese Haliburton se veut confiant et ambitieux pour la suite (même si cela passera, déjà, par la re-signature de Pascal Siakam…).

« Je pense que l’on peut dire que nous sommes en avance sur notre calendrier de reconstruction » estime celui qui va entamer sa prolongation de 245 millions de dollars sur cinq ans. « Mais nous savons de quoi nous sommes capables et notre objectif est de revenir là où nous sommes allés cette saison et de faire encore plus. »