Les Pacers vont tout faire pour prolonger Pascal Siakam

Un contrat de 247 millions de dollars sur cinq ans, ou de 191 millions de dollars sur quatre ans. C’est au maximum ce que les Pacers peuvent proposer à Pascal Siakam pour le conserver. En trois mois, l’ancien champion NBA a conquis toute la franchise d’Indianapolis, au point de finir meilleur marqueur et rebondeur de l’équipe. Même si l’intéressé ne veut faire aucune promesse, le prolonger sera la priorité de l’été.

« La première étape très importante est de commencer, sérieusement, à convaincre Pascal Siakam de prolonger », a répondu Rick Carlisle lorsqu’on lui a demandé ce que les Pacers vont faire cet été. « Cela commencera dès aujourd’hui avec les entretiens de fin d’année. C’est un grand joueur. Il a été formidable pour nous. Son arrivée à la fin du mois de janvier a vraiment été un élément clé qui nous a permis non seulement de faire les playoffs, mais aussi d’avancer dans les playoffs. C’est quelque chose qu’on ne peut pas considérer comme acquis. Vous récupérez un joueur, il a une bonne expérience, mais vous devez lui faire savoir à quel point il est important. Nous le faisons depuis le début, mais aujourd’hui, on est davantage dans l’optique de lui dire qu’il est notre homme. »

La pièce manquante du puzzle

Selon The Athletic, les Pacers sont prêts à lui offrir le maximum, soit lui consacrer 30% de leur masse salariale. Ce qui lui permettrait de toucher 42 millions de dollars pour la première année de son contrat. Du côté de la direction, on reste plus prudent sur les chiffres, mais on assure que les deux parties sont faites pour s’entendre.

« Je ne veux pas trop m’étendre sur les détails du contrat », prévient le GM Chad Buchanan. « Mais Pascal était un excellent choix. Il est évident que nous l’avions ciblé et que nous l’apprécions depuis longtemps. Il a été une formidable pièce du puzzle pour nous et il a eu un impact majeur sur l’équipe, sur le terrain et dans le vestiaire. Il s’adapte parfaitement à l’équipe. Sa personnalité, son leadership, son expérience ont été très précieux pour beaucoup de nos jeunes joueurs. Il a également connu de beaux playoffs et il semble être heureux ici. Nous sommes évidemment heureux avec lui et nous espérons que cette entente fonctionnera à long terme pour les deux parties. »

« Il sait que je vais lui envoyer des SMS et que je vais l’appeler non stop »

Enfin, il y a Tyrese Haliburton. Nouveau franchise player des Pacers, le meneur a franchi un énorme cap cette saison, et il tient à ce que Pascal Siakam reste à ses côtés pour viser encore plus haut.

« C’est très important de conserver Pascal. C’est juste une super recrue pour notre équipe et un joueur extraordinaire. Il sait que je vais lui envoyer des SMS et que je vais l’appeler non stop » annonce le meneur de jeu. « Nous aimerions tous que Pascal revienne. C’est vraiment l’objectif. Je ne peux pas parler au nom du joueur, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Pascal Siakam porte le maillot des Pacers l’année prochaine. Je suis impatient de commencer le processus de recrutement et de l’avoir comme coéquipier dans un avenir proche et, je l’espère, pour le reste de sa carrière. »