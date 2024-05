Bientôt free agent, Pascal Siakam ne fait pas de promesse aux Pacers

Encore une fois, les Pacers ont tout donné et bataillé pour pousser les Celtics à la faute, mais l’expérience, le talent et la maîtrise de Boston a toujours fait la différence dans le « money time ». Jaylen Brown et ses coéquipiers ont donc remporté cette finale de conférence sans bavure : 4-0. Pascal Siakam ne peut que constater l’écart entre les deux équipes dans les moments chauds, tout en étant satisfait de la mentalité de ses coéquipiers.

« On s’est beaucoup battu collectivement pendant ces playoffs. On a progressé », assure le Camerounais. « Je suis arrivé en milieu de saison mais on a progressé jour après jour. C’est malheureux de finir ainsi, mais je suis fier de nous. On a continué de se battre. »

C’est la fin d’une aventure de plusieurs mois pour le champion 2019. Il a débarqué à Indiana en janvier, après avoir quitté son équipe de toujours, Toronto.

« L’année a été folle. Je suis arrivé d’un endroit où je pensais faire toute ma carrière. Ce fut dur. Je suis positif, j’ai eu du soutien de ma famille, mais ce n’est pas facile à vivre. Mentalement et physiquement, ça demande beaucoup. J’ai reçu du soutien dès le premier jour, je ne pouvais rien demander de mieux. Je peux nommer toutes les personnes, des dirigeants aux joueurs en passant par le staff. J’ai fait tellement de sacrifices. Sans ce soutien, je ne sais pas comment j’aurais fait. J’ai senti que j’étais attendu, que je comptais. Je suis chanceux d’être ici, je suis heureux aussi. Le soutien a été incroyable. »

« C’est facile, après une telle saison, de dire qu’on est très proche et qu’on reviendra. Ce n’est pas une garantie »

L’intérieur est libre cet été et après ce beau parcours avec les Pacers, voudra-t-il s’engager à long terme ?

« Tout ce que je peux dire, c’est que c’est une bénédiction », répond-il, en étant hésitant dans ses propos. « J’ai tout aimé, et ça veut dire beaucoup vu d’où je viens. La ville soutient l’équipe, les matches à domicile sont dingues. Comment ne pas vouloir faire partie de ça ? Ce qui arrivera, arrivera. »

Déjà champion avec les Raptors, Pascal Siakam sait comment une équipe peut gravir les sommets. Comment juge-t-il le niveau des Pacers, qui n’étaient pas attendus à ce niveau il y a encore quelques semaines ?

« Je veux être prudent car c’est facile, après une telle saison, de dire qu’on est très proche et qu’on reviendra. Ce n’est pas une garantie. C’est encourageant, mais il y a du travail à faire. Revenir à ce niveau, ça demande beaucoup. L’expérience est importante pour ça. Mais on doit progresser partout, offensivement et défensivement. »

Pascal Siakam est en tout cas éligible à une prolongation de contrat de 247 millions de dollars sur cinq ans, ou 191 millions de dollars sur quatre ans, avec les Pacers. Et de 183 millions sur quatre ans avec une autre équipe.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 551 31 49.6 33.0 76.6 1.5 5.1 6.6 3.6 2.7 0.9 1.9 0.6 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.