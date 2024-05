Rick Carlisle : « Les attentes seront revues à la hausse l’an prochain »

« On a fait un parcours incroyable pendant cinq ou six semaines. On a attiré l’attention sur la Pacer Nation, sur ce groupe de jeunes joueurs. C’était une incroyable expérience et on est reconnaissant. On est déçu mais fier. » Ainsi s’exprimait Rick Carlisle à la mi-décembre, à l’issue de la défaite des siens face aux Lakers en finale du tournoi NBA.

Un souvenir qui paraît lointain aujourd’hui, au regard des événements qui ont suivi pour ses Pacers. Cette compétition nouvellement créée n’avait offert qu’un avant-goût de playoffs pour Tyrese Haliburton et sa bande. Six mois plus tard, on peut dire qu’ils ont sacrément bien capitalisé sur cette expérience de mi-saison.

Dans le vestiaire hier soir, après cette quatrième défaite concédée face aux Celtics, Rick Carlisle a tenu à remercier ses joueurs pour cette saison « magique ». « Beaucoup de choses ont été accomplies. Nos gars n’ont jamais faibli d’un pouce ou d’un millimètre, le niveau de combat a été extraordinaire », qualifie le technicien.

Un combat qui les a amenés à se qualifier directement pour les playoffs, alors qu’on les imaginait passer par le « play-in ». Puis de sortir les Bucks (4-2), puis les Knicks (4-3), pour se hisser en finale de conférence pour la première fois depuis 2014.

Devenir plus costauds

Si bien que Rick Carlisle pense que « les attentes seront certainement revues à la hausse pour l’année prochaine. Ce qui est une bonne chose, une très bonne chose. » Ces attentes dépendront également de ce qui va se passer dans l’Indiana dans les prochaines semaines.

Outre l’avenir de Pascal Siakam à gérer, les Pacers vont voir à l’œuvre plusieurs de leurs représentants sur la scène olympique. « Il y aura des défis à relever pour nos gars cet été, devenir tous meilleurs. Nous tous. Il y a de choses enthousiasmantes, Tyrese (Haliburton) va être dans l’équipe olympique. […] Je crois que Dre Nembhard va être avec la sélection canadienne, Ben Mathurin ne sera pas autorisé à jouer, mais il sera avec l’équipe. Donc ce sera une autre belle expérience pour ces deux jeunes Canadiens. »

Un journaliste l’interroge alors sur les progrès estivaux possibles de Tyrese Haliburton, dont la production statistique en playoffs a légèrement baissé par rapport à la saison régulière, ce qui semble agacer le coach. « Je n’ai aucune inquiétude par rapport à son jeu. Tyrese est un super jeune, il a manqué de chance avec les blessures. Donc cet été, il va beaucoup se consacrer à, n°1, être en bonne santé, n°2, continuer à être plus costaud, se renforcer », lâche Rick Carlisle.

Ce dernier ajoute : « On ne réalise pas le prix à payer pour jouer 14 ou 15 matchs de plus, en faisant face au plus haut niveau de compétition. C’est quelque chose qu’il peut emporter, tous nos gars le peuvent. Le conditionnement physique et la résistance sont vraiment importants. »