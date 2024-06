Le Tournoi NBA a un goût de playoffs pour les Pacers

Rick Carlisle a l’impression que ses joueurs ont la tête ailleurs depuis une semaine. Non seulement, ils défendent peu, mais en plus, ils n’arrivent pas à se faire violence pour battre des Blazers diminués et peu inspirés depuis le début de saison. Peut-être qu’il y a une raison à cela : le tournoi NBA.

Les Pacers ont fini invaincus le premier tour, et ils ont été les premiers à gagner le droit de recevoir en quart de finale. Ils le savent depuis une semaine, et c’est comme s’ils jouaient avec le frein à main, dans l’attente des phases finales du « In-Season Tournament ». Dans le football européen, on est habitué à voir ça, et il n’est pas rare que des équipes jouent à 70% en championnat pour tout garder pour les Coupes d’Europe.

De l’expérience pour la suite

« Je n’ai jamais participé à un match de playoffs, alors je prends cela très au sérieux », confirme Tyrese Haliburton. « C’est la première fois que je participe à une épreuve avec un titre au bout, et que j’ai une chance de gagner quelque chose. »

Même sentiment pour Myles Turner qui, lui, a déjà goûté aux playoffs, même si les Pacers n’y ont plus gagné une rencontre depuis 2018 !

« Ce n’est évidemment pas les playoffs, mais il y a une sensation de playoffs et des matchs qui ressemblent aux playoffs », estime Myles Turner. « Il est très important pour nous d’acquérir cette expérience très tôt, vu que nous sommes un groupe très jeune… Il faut très tôt être confronté à ce type de batailles afin d’être prêt pour ce basket physique et ce type de style de jeu de fin de saison. C’est très important. »

Comme Tyrese Haliburton, Buddy Hield n’a jamais disputé un match de playoffs, et comme son coéquipier aux Kings et désormais aux Pacers, c’est pour lui un avant-goût de playoffs. Notamment pour le public.

« C’est super important pour nous, pour les fans et pour la NBA. Quand on regarde ces matches, on voit qu’il y a une grande intensité. C’est comme des matches de playoffs. Tout se juste sur les dernières possessions, et c’est plaisant à regarder » juge Buddy Hield, qui avoue qu’il était au taquet lors de la dernière journée pour suivre la fin de la phase de poules. « J’ai appelé les coaches, j’ai appelé les spécialistes des stats. Je leur ai demandé qui on allait jouer si telle équipe gagnait avec tel écart… J’étais très concentré, et c’est plutôt cool. C’est excitant à suivre. »

Lundi soir, les Pacers seront les premiers à entrer dans ces quarts de finale, et ce sera face aux Celtics, les leaders de la NBA.