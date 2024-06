Puisque ses Pacers ne veulent pas défendre, Rick Carlisle va sévir

Alors que les Pacers réalisent un beau début de saison, et qu’ils ont survolé leur poule du tournoi NBA, Rick Carlisle n’est pas content ! Il y a de quoi puisque ses joueurs ont perdu cette nuit à domicile face à des Blazers en « back-to-back » et toujours diminués. Une défaite sur le fil certes, mais pour le coach d’Indiana, ce revers est symptomatique.

Ses joueurs se voient trop beaux, et surtout certains ne défendent pas. Après 16 matches, les Pacers pointent à la 29e place de la NBA à l’efficacité défensive avec 119.3 encaissés sur 100 possessions. Avec 124.8 points par match, Indiana est l’équipe qui encaisse le plus de points de toute la NBA.

« Il est possible que je commence à sortir des gars et que ça devienne moche, c’est peut-être ce qui doit arriver », expliquait Rick Carlisle avant même la défaite. « Nous avons des gars sur le banc qui seraient tout à fait disposés à faire ce genre de choses. On essaie de développer une identité où les gens veulent faire le sale boulot. »

Prendre exemple sur le Magic

Et Rick Carlisle de prendre exemple sur le Magic où officie son ancien assistant Jamahl Mosley. Il aimerait que ses joueurs s’inspirent de l’état d’esprit des coéquipiers de Paolo Banchero.

« Notre système n’est pas différent de celui d’Orlando et Orlando possède la meilleure défense de la ligue », souligne-t-il. « Il y a beaucoup de dureté dans cette équipe et ils ont beaucoup de gars qui sont d’abord des gars avec une mentalité défensive. C’est la raison pour laquelle ils sont les premiers de la ligue en défense. Nous devons choisir de faire les choses à la dure : c’est la bonne façon, la meilleure façon et la seule façon ».

Le surprenant revers face aux Blazers ne l’a, hélas, pas calmé… même s’il estime qu’il a sa part de responsabilité.

« C’était une performance vraiment médiocre, sans inspiration à bien des égards », résume Rick Carlisle. « Anticiper les matchs du tournoi NBA et penser que nous pouvons battre d’autres équipes, c’est faire preuve d’ignorance. Je dois faire du meilleur boulot pour en convaincre nos joueurs et c’est donc très décevant. Nous en sommes tous responsables. J’en suis responsable au même titre que n’importe qui d’autre ».