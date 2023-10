30 jours/30 équipes : Indiana Pacers

À quelques semaines du début de la saison régulière, Basket USA effectue sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion.

Aujourd’hui, on s’intéresse aux Pacers, qui ont retrouvé le sourire et de l’espoir avec l’arrivée de Tyrese Haliburton, derrière une belle première partie de saison. Avant que les blessures ne commencent à faire dérailler sa saison, le club d’Indianapolis affichait ainsi un surprenant bilan positif (23 victoires – 18 défaites). La suite fut plus délicate, mais Rick Carlisle peut s’appuyer sur ces promesses pour construire l’avenir.

Pour le coach, le « training camp » sera d’ailleurs particulièrement utile car beaucoup de questions se posent autour de cet effectif en développement, en premier lieu par rapport au cinq majeur.

Tyrese Haliburton et Myles Turner y seront à coup sûr alors que Bruce Brown, recruté à prix d’or après son titre avec les Nuggets, devrait aussi l’intégrer. À son arrivée, Rick Carlisle n’en faisait d’ailleurs pas mystère, expliquant que l’ancien 6e homme de Denver allait sans doute jouer les « hommes à tout faire » dans son cinq.

C’est que les Pacers doivent équilibrer leurs rotations, pour trouver une harmonie entre attaque et défense. L’an passé, Tyrese Haliburton a mené l’attaque d’Indianapolis à un « pace » d’enfer, avec le 5e rythme de la ligue (101.7 possessions par match) et le plus grand nombre de points inscrits sur contre-attaque par match (27.0).

Très efficaces dans ces situations (4e de la ligue avec 1.18 point inscrit par contre-attaque), les Pacers n’étaient toutefois que la 21e attaque de façon générale, et c’est donc sur jeu placé que ça grinçait, avec la 27e attaque quand le jeu se ralentissait. Avec Buddy Hield à l’arrière et Obi Toppin comme ailier fort, les Pacers pourraient continuer de briller sur jeu rapide, mais Rick Carlisle pourrait privilégier d’autres options, comme Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith sur les ailes, ou le rookie Jarace Walker (8e choix de la dernière Draft) aux côtés de Myles Turner. Toujours dans cette quête d’équilibre qui sera la clé pour l’équipe.

Rick Carlisle va donc devoir pianoter sur ses différentes options et combinaisons pour trouver ce qui fonctionne et éliminer ce qui ne marche pas au fil de l’eau, avec différents obstacles à franchir, comme la prolongation de Buddy Hield ou son transfert, qui pourrait permettre de clarifier un peu la situation générale.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Jarace Walker, Bruce Brown (Nuggets), Obi Toppin (Knicks)

Départs : Chris Duarte (Kings), Oshae Brissett (Celtics)

LE JOUEUR À SUIVRE : BRUCE BROWN

La saison dépendra évidemment en premier lieu de l’apport de Tyrese Haliburton. Si le meneur confirme sa saison All-Star, voire qu’il continue de progresser, les Pacers peuvent grimper dans la hiérarchie de l’Est.

L’impact de Myles Turner sera également à surveiller mais avec son drôle de contrat (45 millions de dollars sur deux ans, seule la première année étant garantie), c’est peut-être Bruce Brown qui détient les clés de la saison d’Indianapolis. À Denver, l’ancien des Pistons et des Nets a prouvé qu’il était extrêmement utile, en apportant du liant défensif et en faisant toutes les petites choses qui permettent à une équipe de gagner des matchs.

« Glue guy » des champions en titre en sortie de banc, il sera désormais chargé de tenir le même rôle dans le cinq majeur d’une équipe évidemment moins talentueuse, et dans laquelle il va devoir « dépasser ses fonctions » précédentes. S’il y parvient, c’est toute la machine des Pacers qui en ressortira plus solide.

Moyenne d’âge : 24.8 ans

Masse salariale : 139.6 millions de dollars (26e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Lancé et revanchard après la Coupe du monde avec Team USA, Tyrese Haliburton s’impose comme le meilleur passeur de toute la NBA, continuant de mener Buddy Hield, Myles Turner et compagnie à un rythme d’enfer.

Les Pacers surprennent ainsi de plus en plus d’équipes, surtout qu’ils tiennent désormais beaucoup mieux le choc de l’autre côté du terrain. Avec l’apport de Bruce Brown pour tenir les meilleurs extérieurs adverses, la raquette n’est plus la passoire qu’elle était la saison passée, Myles Turner ayant beaucoup moins de brèches à colmater.

Obi Toppin revit sur les phases d’attaque rapide, mais c’est le rookie Jarace Walker qui devient rapidement indispensable tant son impact défensif est impressionnant. De quoi permettre à Indiana de se hisser parmi les poils à gratter de l’Est, et de carrément se battre pour une qualification directe en playoffs !

LE PIRE SCÉNARIO

Les chevilles de Tyrese Haliburton l’obligent à vite faire plusieurs allers-retours à l’infirmerie, la préparation et la Coupe du monde avec Team USA ayant laissé des traces. C’est donc toute l’équipe d’Indiana qui peine à trouver son rythme, et qui peine surtout à trouver son équilibre des deux côtés du terrain.

Non prolongé mais non échangé, Buddy Hield pense surtout à son prochain contrat, tandis que Bennedict Mathurin force aussi pour prouver qu’il mérite la place d’arrière titulaire.

Bruce Brown se bat mais il doit colmater trop de choses, alors que ses limites le rattrapent. Avec Obi Toppin et compagnie, les Pacers continuent de montrer de belles choses quand ils peuvent courir, mais c’est toujours aussi poussif sur jeu placé, et avec une défense qui progresse peu, même le « play-in » est difficile à aller chercher.

