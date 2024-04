30 jours/30 équipes : Portland Trail Blazers

La Coupe du monde terminée depuis deux semaines, Basket USA démarre sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, place aux Blazers qui sont au coeur de grosse turbulences.

Difficile de se projeter sur une équipe qui pourrait être complètement chamboulée dans les jours qui viennent puisque Damian Lillard a demandé à quitter sa franchise de toujours, et il ne voudrait rejoindre que le Heat. D’ici février, il aura fait ses valises, et le trio de jeunes Scoot Henderson – Anfernee Simons – Shaedon Sharpe constitue le socle d’avenir de ce groupe, tandis que Jerami Grant est l’un des grand gagnants de l’été avec un contrat de 160 millions de dollars, bien généreux au regard de ses prestations.

Qui va accompagner ce quatuor dans cette phase de reconstruction ? Pas forcément Jusuf Nurkic puisqu’il pourrait être inclus dans l’échange de Lillard, et c’est l’incertitude la plus totale sur le visage de l’effectif pour le début de saison. A priori, les Blazers ne veulent pas de Tyler Herro, proposé par le Heat, et on évoquait ces derniers jours Deandre Ayton dans un échange à plusieurs équipes.

En attendant que la situation se débloque, c’est le calme plat puisque la franchise n’a recruté aucun free agent susceptible d’intégrer la rotation, et elle attaque la saison avec le 3e effectif le plus jeune de la ligue. Et ça tient compte des 33 ans de Damian Lillard !

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Scoot Henderson, Rayan Rupert, Kris Murray, Moses Brown

Départs : Drew Eubanks (Suns), Cam Reddish (Lakers), Damian Lillard (?)

LE JOUEUR À SUIVRE : SCOOT HENDERSON

Comme Victor Wembanyama chez les Spurs, Scoot Henderson sera le patron d’une équipe dès sa saison rookie. Lui affirme qu’il est le meilleur joueur de sa Draft et qu’il sera le Rookie Of The Year. On l’aura compris, l’ancien meneur de la Team Ignite ne manque pas d’ambitions. Avec le départ programmé de Damian Lillard, il aura les clés de l’équipes, aux côtés du scoreur Anfernee Simons et du spectaculaire Shaedon Sharpe. A défaut de gagner des matches dès cette année, ce trio peut mettre le feu au MODA Center et poser les fondations d’un retour au premier plan dans 2 ou 3 ans.

Pour que Henderson s’empare du titre de « franchise player », la franchise l’a entouré d’anciens meneurs de jeu avec bien sûr Chauncey Billups, comme coach, mais aussi Scott Brooks, Jason Hart et Pooh Jeter dans le staff. Tout est en place pour que Henderson s’épanouisse, et soit le visage de la franchise pour les années à venir.

Moyenne d’âge : 23,9 ans

Masse salariale : 178 millions de dollars (13e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Le scénario idéal, c’était évidemment de garder Damian Lillard et de renforcer l’équipe pour qu’il reste… Mais dans sa tête, il est déjà parti et le divorce est consommé. Conséquence, l’idéal est de récupérer deux ou trois très bons joueurs pour entourer le trio de jeunes talents que sont Henderson, Simons et Sharpe. Aux dirigeants d’imiter les Nets quand ils avaient récupéré Mikal Bridges et Cam Johnson, en échange de Kevin Durant. C’est tout le mal qu’on souhaite aux Blazers de pouvoir gérer au mieux l’après Lillard avec des jeunes aux dents longues et des vétérans revanchards.

Si Henderson confirme qu’il a la trempe d’un « franchise player » par son leadership et son volume de jeu, et que Sharpe double sa moyenne de points, les Blazers n’auront pas tout perdu cette saison, et ils pourront envisager l’avenir avec sérénité. D’autres franchises sont passées par là, et on pense à OKC ou Utah, et le plus important est de trouver le joueur idoine pour assurer la transition après le départ d’une superstar. Henderson a toutes les cartes en main pour être ce joueur.

LE PIRE SCÉNARIO

Le pire, ce serait que Lillard soit présent à la reprise de l’entraînement, et que ses dirigeants ne lui trouvent aucun point de chute avant février. A la fois parce que les Blazers composeraient avec un joueur qui ne veut plus être là, mais aussi parce que sa présence freinerait l’éclosion de Scoot Henderson.

C’est sans doute pour cette raison que les discussions auraient repris depuis quelques jours, et pas forcément avec le Heat. Il reste une grosse semaine à la direction pour transférer son joueur vedette, et ainsi débuter la saison sur des bases saines. Certes avec un effectif affaibli et sans grandes ambitions, mais le plus important est d’avoir un cap.

Justement, à propos de cap, on se demande si Chauncey Billups est le coach idéal pour une franchise en reconstruction. Peut-être que les dirigeants devraient imiter le Thunder, les Grizzlies ou encore le Jazz en misant sur un jeune technicien aux idées neuves.





Quelle saison pour les Blazers ?

CONFÉRENCE OUEST 15 – Blazers 14 – … 13 – … 12 – … 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …