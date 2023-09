30 jours/30 équipes : Charlotte Hornets

La Coupe du monde terminée depuis deux semaines, Basket USA démarre sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion.

Et on commence par les Hornets, auteurs d’une saison 2022/23 à seulement 27 victoires. Des Hornets qui ont connu un été mouvementé, en commençant par le départ du propriétaire, qui n’était pas n’importe qui : Michael Jordan. Après treize ans, et peu de succès, il a vendu ses parts et c’est toujours un moment important pour une franchise, surtout quand la personne qui part est l’ancienne légende des Bulls.

Ensuite, Charlotte a drafté Brandon Miller en deuxième position, Miles Bridges est revenu dans le groupe après une saison blanche à cause de ses problèmes judiciaires et LaMelo Ball a été prolongé à prix d’or (260 millions de dollars sur cinq ans) après s’être fait opérer. Ses problèmes de cheville ayant plombé sa saison, et celle de son équipe.

Tout ceci est-il vraiment suffisant pour faire mieux que la saison passée ? Logiquement, oui. Surtout que le retour de PJ Washington va faire du bien sous les panneaux, car le secteur intérieur reste faible. Mais est-ce assez pour être pleinement compétitif ? Là, c’est moins sûr. Pour ça, les hommes de Steve Clifford vont devoir notamment progresser offensivement. L’absence de Miles Bridges et les passages à l’infirmerie de Lonzo Ball n’ont évidemment pas aidé l’an passé, mais il va falloir être plus cohérent et efficace, sous peine de vivre une nouvelle saison galère.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Brandon Miller, Nick Smith Jr, Frank Ntilikina

Départs : Dennis Smith Jr, Kelly Oubre Jr.

LE JOUEUR À SUIVRE : LAMELO BALL

Il y a plusieurs joueurs à suivre de près cette saison à Charlotte. Miles Bridges évidemment, ou encore Brandon Miller. Sauf que le premier va manquer les dix premiers matches, suspendu, et le second reste un rookie qui aura besoin de faire ses classes. Le vrai leader, le joueur le plus important, c’est logiquement LaMelo Ball. Surtout après sa prolongation de contrat et avec son statut de All-Star.

On l’a dit, sa saison passée fut écourtée par ses chevilles fragiles, mais il a tout de même tourné à 23.3 points et 8.4 passes de moyenne quand il était sur les terrains.

Le frère de Lonzo va toutefois devoir prendre une nouvelle dimension, qui n’est plus liée à sa production statistique, pour faire avancer ses troupes. LaMelo Ball est un joueur de transition, très spectaculaire en contre-attaque, mais ses choix au shoot sont souvent douteux et précipités, et son efficacité ainsi que son investissement défensif et son attention aux détails qui font gagner les matchs clairement pas toujours au rendez-vous.

Il faut qu’il gagne en maturité et en leadership. Les Hornets ont payé pour ça, avec les 260 millions de dollars qu’ils ont posés sur la table cet été pour le garder sur le long terme. Et alors qu’il entame sa quatrième saison dans la ligue, il n’a toujours pas goûté aux playoffs. Un constat peu reluisant pour un All-Star aussi chèrement payé.

Moyenne d’âge : 24 ans

Masse salariale : 157.1 millions de dollars (21e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Revanchards, les Hornets commencent correctement la saison. LaMelo Ball est déjà en forme, Brandon Miller s’adapte bien et les dix premiers matches, disputés sans Miles Bridges, se passent convenablement. Quand l’ailier revient, il change le visage de l’équipe en apportant ses points. L’attaque est plus équilibrée, et la défense, qui avait sauvé un peu les meubles la saison dernière, progresse encore en adoptant complètement les préceptes de Steve Clifford.

Le meneur de jeu All-Star montre que ses ennuis physiques sont derrière lui et assume son rôle de leader. Il a épuré un poil son jeu et tout le monde en profite, surtout PJ Washington, qui confirme ainsi qu’il est très précieux sous les panneaux. Sans oublier l’apport positif des anciens, comme Terry Rozier et Gordon Hayward.

Charlotte avance donc à son rythme en gagnant les matches abordables et, dans les bons soirs, croque même parfois les bonnes équipes. Ce n’est clairement pas parfait, parfois brouillon, mais ça court, il y a de l’envie, une bien meilleure adresse au tir et les Hornets remportent plus de rencontres que lors du précédent exercice. De quoi s’offrir des ambitions et viser une place en « play-in », comme en 2022.

LE PIRE SCÉNARIO

Entre l’absence de Miles Bridges pour les premiers matches et les débuts compliqués du rookie Brandon Miller, LaMelo Ball essaie de tout faire tout seul. Il multiplie les mauvais choix au shoot, perd des ballons et les Hornets démarrent très mal. Le retour de l’ailier n’arrange rien.

Après une année passée loin des parquets, il est logiquement en manque de rythme, et bien qu’il soit motivé par l’idée de se montrer et d’aller chercher un gros contrat, il ne retrouve son niveau de la saison 2021/22.

Comme les deux joueurs ne sont pas à leur meilleur niveau, il n’existe pas de hiérarchie claire. Brandon Miller est perdu au milieu de ce marasme et il s’efface. L’attaque est toujours aussi désorganisée et inoffensive, et dès les premières semaines de la saison régulière, on comprend que les défaites seront nombreuses.

Surtout que LaMelo Ball est encore gêné par des pépins physiques et passe encore trop de temps à l’infirmerie, ses allers-retours n’arrangeant pas les affaires du groupe. Steve Clifford, s’il ne peut pas faire grand-chose, est en danger et il faut commencer à penser à la Draft et aussi à la saison 2024/25, sans doute sans lui, ni Miles Bridges…

