30 jours/30 équipes : Houston Rockets

La Coupe du monde terminée depuis deux semaines, Basket USA démarre sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, place aux Rockets, qui prennent un nouveau virage dans leur reconstruction.

En témoigne l’arrivée sur leur banc d’Ime Udoka en remplacement d’un Stephen Silas clairement pas à l’aise avec le costume de « head coach » d’un jeune groupe qui avait besoin de cadre et de structure.

Un an après son départ controversé des Celtics, qu’il avait conduit jusqu’aux Finals, le technicien amène donc avec lui l’espoir de jours meilleurs dans le Texas, car la franchise n’a pas fait mieux que la 14e place de l’Ouest depuis l’exercice 2019/20, époque James Harden – Russell Westbrook…

Sous l’impulsion de ses recrues d’expérience Fred VanVleet, Dillon Brooks ou encore Jeff Green et Jock Landale, toutes venues se greffer à coup de millions aux jeunes Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr, Amen Thompson, Cam Whitmore ou encore Tari Eason, Houston cherchera à redevenir compétitif et démontrer que ses travaux estivaux font sens. En espérant, aussi, que le feuilleton Kevin Porter Jr. ne perturbe pas trop longuement l’actualité de l’équipe.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Fred VanVleet, Dillon Brooks, Amen Thompson, Cam Whitmore, Jeff Green, Jock Landale, Aaron Holiday

Départs : Kenyon Martin Jr, Usman Garuba, Josh Christopher, Frank Kaminsky, TyTy Washington Jr, Kevin Porter (?)

LE JOUEUR À SUIVRE : JALEN GREEN

On aurait pu citer Alperen Sengun voire Jabari Smith Jr. mais c’est Jalen Green qui est le plus susceptible de faire franchir dès cette saison un cap aux Rockets. À condition, évidemment, qu’il assume et s’épanouisse dans son rôle de leader d’attaque des Texans, en gagnant en régularité et en éliminant au maximum le déchet de son jeu.

S’il possède évidemment des défauts, le deuxième choix de la Draft 2021 a démontré en seulement deux exercices qu’il avait le potentiel pour devenir l’un des futurs attaquants dominants de la ligue.

Comme il n’est encore âgé que de 21 ans et que Houston reste en phase de reconstruction, on restera patients avec lui même si, pour sa troisième campagne en NBA, on attendra toutefois de lui qu’il fasse preuve d’un peu plus de maturité. Surtout dans un environnement renforcé par la présence de vétérans et d’un coach comme Ime Udoka.

Moyenne d’âge : 25,6 ans

Masse salariale : 146 millions de dollars (25e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Très vite, le discours d’Ime Udoka porte ses fruits auprès du groupe texan et la patte de l’ancien cerveau de Boston permet à Jalen Green d’exploser statistiquement et dans son attitude. Plus investi et mature, il bénéficie grandement de la présence d’un Fred VanVleet en mode « grand frère » à ses côtés pour s’imposer comme le leader offensif de Houston, accessoirement débarrassé du problématique Kevin Porter Jr. dès l’automne.

Autre point satisfaisant de la campagne des Rockets : le développement d’Alperen Sengun, qui confirme son surnom de « mini-Jokic » en devenant le point d’ancrage de l’attaque de son équipe, qu’il rend beaucoup plus fluide et dangereuse avec ses lectures et sa qualité de passe.

Pour le plus grand bonheur des Fred VanVleet, Dillon Brooks ou encore Jabari Smith Jr, qui disposent (et convertissent) de nombreux tirs ouverts, en plus de donner le ton défensivement avec l’aide de Tari Eason ou Jae’Sean Tate, sans oublier celle des rookies Amen Thompson et Cam Whitmore, déjà précieux en sortie de banc.

Beaucoup plus équilibré, Houston s’éloigne donc assez facilement des profondeurs de la conférence Ouest pour la première fois depuis quatre ans et, à l’image du Jazz de la saison dernière, les joueurs texans deviennent un poil-à-gratter capable de battre n’importe qui sur un match, malgré des limites collectives encore certaines. De quoi rêver des playoffs en étant à la lutte pour une place dans la « zone du playin » jusqu’à la mi-avril…

LE PIRE SCÉNARIO

Si Ime Udoka a beau essayer de reproduire ce qui a fait sa force chez les Celtics, la recette ne fonctionne pas avec les Rockets et les espoirs de playoffs de la franchise texane s’évaporent assez rapidement.

C’est qu’on ne se débarrasse pas aussi facilement des mauvaises habitudes et, malgré la mise à l’écart (temporaire) de Kevin Porter Jr, Jalen Green reste aussi explosif que brouillon. À ses côtés, Fred VanVleet et Dillon Brooks shootent beaucoup, sans grande efficacité, et ce trio extérieur monopolise complètement le jeu des Rockets.

Alors que les trois extérieurs se lancent soir après soir dans un concours de briques, Alperen Sengun ne voit que très rarement la balle à l’intérieur, alors que Jabari Smith Jr. doit se contenter de miettes.

Dans ce marasme collectif où la hiérarchie est loin d’être établie, c’est évidemment difficile pour les rookies Amen Thompson et Cam Whitmore de tirer leur épingle du jeu en sortie de banc. Et le fossé entre les vétérans et les jeunes se creuse rapidement, la direction ayant complètement raté son pari d’équilibrer son effectif.

Autant dire que cette saison 2023/24 tourne (une nouvelle fois) vite au fiasco pour Houston tandis que, pour ne rien arranger, le feuilleton Kevin Porter Jr. pollue pendant de (trop) nombreuses semaines l’actualité de l’équipe. Celle-ci reste ainsi éloignée des playoffs (et même du playin) mais, ce qui inquiète surtout, c’est que l’on ignore toujours quelle direction elle prend, trois ans après le départ de James Harden…

