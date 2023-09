30 jours/30 équipes : San Antonio Spurs

La Coupe du monde terminée depuis deux semaines, Basket USA démarre sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, on poursuit avec les Spurs, qui peuvent redevenir l’une des attractions de la Grande Ligue.

Renforcés par l’arrivée du très attendu Victor Wembanyama, premier choix de la dernière Draft, les hommes de Gregg Popovich ouvrent un nouveau chapitre de leur riche histoire, quatre ans après leur dernière participation aux playoffs. Avec « Wemby », ils sont quasiment assurés de connaître des jours meilleurs à plus ou moins long terme, tant le Français semble en mesure de les métamorphoser dans tous les domaines.

Reste que San Antonio sort de la troisième pire saison de son histoire (22-60) et que le simple ajout d’un joueur ne pourra pas faire de la franchise texane une prétendante au titre dans l’immédiat, même les playoffs, voire le play-in, restant un objectif délicat.

Cet exercice 2023/24 servira donc à poser les bases de son retour vers les sommets, en espérant que Victor Wembanyama s’acclimate comme il l’espère à son nouveau statut de superstar aux États-Unis et puisse compter sur le soutien des Keldon Johnson, Jeremy Sochan, Tre Jones et autres Devin Vassell ou Zach Collins.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Victor Wembanyama, Cedi Osman, Reggie Bullock, Sidy Cissoko

Départs : Keita Bates-Diop, Romeo Langford, Gorgui Dieng

LE JOUEUR À SUIVRE : VICTOR WEMBANYAMA

Qui d’autre que Victor Wembanyama comme joueur à suivre chez les Spurs la saison prochaine ? Véritable phénomène physique, il est ce que l’on appelle un prospect générationnel, probablement le plus attendu depuis LeBron James en NBA. Sans surprise, la hype qui l’entoure est démentielle, ce qui l’a d’ailleurs poussé à s’en éloigner cet été, mais on peut également imaginer que Gregg Popovich saura le préserver de toute l’agitation médiatique à laquelle il sera confronté lors des prochains mois.

Sur le terrain, « Wemby » devrait en tout cas être utilisé dans un premier temps comme ailier-fort, aux côtés de Zach Collins, et on se prend déjà à se demander quel sera son impact sur cette jeune équipe aux limites évidentes, en tant que pièce autour de laquelle le projet texan se construira puis se développera.

Le trophée de Rookie de l’année est un bel objectif individuel alors que, collectivement, il rêve d’atteindre les playoffs dès son arrivée dans la ligue. Difficile bien sûr, mais pas impossible pour autant.

Moyenne d’âge : 24,5 ans

Masse salariale : 138 millions de dollars (28e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Si tout se passe pour le mieux côté Texan, Victor Wembanyama tire pleinement profit de cette intersaison qu’il a voulu très calme pour mieux se focaliser sur son année rookie. Avec son expérience professionnelle déjà conséquente, il n’a aucun mal à s’adapter à son rôle de jeune franchise player et à réaliser plusieurs cartons.

Dans son sillage, les Spurs s’éloignent rapidement des bas-fonds de la conférence Ouest pour s’installer dans le Top 10 et surtout s’y maintenir une bonne partie de la saison, afin d’espérer une participation au playin.

Aux côtés du phénomène français, sans concurrence pour le titre de Rookie de l’année, Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sochan et consorts profitent de toute l’attraction qu’il génère pour gagner en efficacité et sanctionner les défenses adverses. De belles locomotives pour San Antonio, auteur d’une campagne 2023/24 aussi satisfaisante que surprenante, et qui lance en beauté son projet de reconstruction. Avec de très belles perspectives.

LE PIRE SCÉNARIO

La « hype » était sans doute trop forte pour Victor Wembanyama, qui souffle finalement le chaud et le froid. Capable de livrer quelques performances XXL qui laissent présager son potentiel mais également des prestations sans saveur, face à des adversaires qui le testent en permanence, il est logiquement devancé par Scoot Henderson dans la course au meilleur rookie, « Wemby » ne parvenant pas à élever le niveau des Spurs à court terme.

Pour ne rien arranger, ses lieutenants (Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sochan, Tre Jones, Zach Collins…) peinent à lui offrir des espaces en attaque et à jouer librement.

À l’arrivée, San Antonio squatte logiquement les dernières places de l’Ouest, loin des playoffs et même du « play-in », et Gregg Popovich connait une cinquième saison consécutive sans playoffs…

