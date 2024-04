30 jours/30 équipes : Utah Jazz

A quelques semaines du début de la saison régulière, Basket USA démarre sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, c’est au tour d’examiner le Jazz d’Utah, qui célèbre cette saison ses 50 ans dans son Delta Center.

En pleine reconstruction après la fin de l’ère Mitchell-Gobert, le Jazz vécu une saison encourageante l’an passé, avec un début de saison surprise, démarré tambour battant et un jeu offensif fringant, mais une fin en eau de boudin, avec 14 défaites sur leurs 20 derniers matchs. Entre temps, la « trade deadline » avait confirmé le virage pris par la franchise qui a radicalement rajeuni l’effectif autour de son nouveau All-Star, Lauri Markkanen.

Dans le Top 10 des meilleures attaques de la ligue (115.3 points inscrits sur 100 possessions) l’an passé, et parmi les plus jeunes pour celle à venir, la troupe de Will Hardy se rapproche du groupe qui peut prétendre au « play-in ». Ce dernier a précisément été créé pour une équipe comme le Jazz. Encore en train de se former et de grandir autour d’un trio composé de Lauri Markkanen, Walker Kessler, et du nouvel arrivant d’Atlanta, John Collins.

C’est une expérience osée sachant que John Collins et Lauri Markkanen présentent des profils finalement assez similaires et que Walker Kessler prend déjà de la place dans la peinture.

Ça bouchonne même sérieusement sur le secteur intérieur du Jazz, sachant qu’il y aura également des minutes à donner au médaillé de bronze de la dernière Coupe du monde, le vétéran canadien, Kelly Olynyk. Plus Omer Yurtseven (en provenance de Miami) et le jeune ailier fort pris en 9e position à la dernière Draft, Taylor Hendricks.

À l’arrière, Collin Sexton et Jordan Clarkson semblent être les titulaires indiscutables, un duo tout en vivacité offensive. Mais ces deux-là ne sont pas des ténors en défense, un secteur où ne brillait déjà pas le Jazz…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : John Collins, Taylor Hendricks, Keyonte George, Brice Sensabaugh, Omer Yurtseven

Départs : Damian Jones, Rudy Gay, Vernon Carey Jr

LE JOUEUR À SUIVRE : JOHN COLLINS

Seule véritable recrue de poids durant la dernière intersaison, l’ancien voltigeur des Hawks débarque dans l’Utah dans une situation plutôt nébuleuse. En grosse baisse de confiance sur le tir extérieur (passé de trois saisons à 38% à 29% l’an passé), il est surtout connu pour ses dunks et ses conclusions puissantes sur les lobs.

A priori, il semble marcher sur les plates-bandes de Lauri Markkanen, le All-Star local qui est précisément plus à l’aise sur le poste 4 que sur le 3. Will Hardy a le talent offensif pour monter des systèmes aptes à les faire évoluer ensemble. Sachant que Walker Kessler occupe déjà l’espace intérieur, on demande à voir…

En tout état de cause, John Collins arrive avec deux ans garantis sur son contrat, et une troisième en « player option », à 25 millions de dollars la saison en moyenne. Le Jazz fait un pari, espérant pouvoir relancer l’ailier fort qui tournait tout de même en « double double » il n’y a pas si longtemps que ça.

Moyenne d’âge : 24.4 ans

Masse salariale : 135.9 millions de dollars (29e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Auteur d’une saison All-Star l’an passé, pour sa première cape en carrière, Lauri Markkanen confirme son statut. Mieux, il est d’autant plus dangereux par sa polyvalence, qu’il est accompagné de John Collins et de Walker Kessler, qui forment un des « frontcourts » les plus dynamiques, grands et dangereux de la Ligue.

Collin Sexton parvient à éviter les pépins physiques pour apporter un peu plus de danger depuis les lignes arrières alors que, dans le même temps, Lauri Markkanen et Jordan Clarkson continuent d’alimenter une attaque inspirée et altruiste, concoctée par Will Hardy. La défense est toujours moyenne mais l’attaque compenser largement.

La jeunesse du Jazz, justement, en fait une des équipes les plus attractives du circuit, avec les talents récemment draftés haut, tels Taylor Hendricks (9e choix en 2023) et Ochai Agbaji (14e choix en 2022).

LE PIRE SCÉNARIO

L’effet de surprise de la saison passée s’est évaporé et la dynamique du Jazz a sérieusement du plomb dans l’aile. Lauri Markkanen et John Collins se marchent sur les pieds, et ça bouchonne encore plus derrière, avec Kelly Olynyk, Simone Fontecchio ou encore le rookie Taylor Hendricks qui ont bien du mal à trouver un rôle.

Dans une conférence Ouest qui ne pardonne pas, Utah s’enfonce rapidement au classement et doit considérer ses options sur le marché des transferts, alors que la franchise dispose d’une belle marge de manoeuvre financière avec la deuxième plus petite masse salariale de la Ligue. John Collins, Jordan Clarkson, voire Collin Sexton sont de potentiels candidats alors que le Jazz cherche encore à faire des ajustements dans un effectif déséquilibré.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Blazers 14 – Spurs 13 – Rockets 12 – Jazz 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …