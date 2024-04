Motivé par le trophée de la meilleure progression, Lauri Markkanen n’en fait pas une obsession

Le Jazz restait sur quatre défaites de suite et avait donc besoin de gagner, surtout face à une équipe comme Orlando, pour ne pas perdre de précieux mètres dans la course au « play-in ». Ce ne fut pas facile, mais comme souvent cette saison, l’équipe d’Utah a pu compter sur Lauri Markkanen.

Le Finlandais a inscrit quatre points importants dans les 75 dernières secondes de la partie. En terminant avec 31 points, il a ajouté une bonne performance de plus à son compteur et confirmé qu’il réalise une grosse saison, la plus aboutie de sa carrière et de loin.

Digne de remporter le trophée de meilleure progression, pour lequel il est le grand favori depuis plusieurs mois ?

« C’est une motivation en plus, mais je n’y pense pas vraiment », assure-t-il à ESPN. « J’apprécie ce défi et on verra si les trophées individuels arrivent. Pour cela, il faut que je continue de jouer comme ça et il faut continuer de gagner des matches. Évidemment, ce serait cool d’avoir ce trophée à la maison, mais ce n’est pas mon principal objectif en ce moment. »

La concurrence existe, avec par exemple Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson ou pourquoi pas Tyrese Haliburton. Mais Lauri Markkanen a pour lui cette impression d’explosion, après des saisons décevantes. La saison passée, à Cleveland, il tournait à 14.8 points de moyenne à 44% de réussite au shoot et 36% à 3-pts. Cette saison ? Il est à 25.3 points à 51% de réussite au shoot et 40% derrière l’arc.

« Je n’étais pas le même joueur »

Le « Finnisher » est devenu le patron incontesté du Jazz, ce qui ne semblait pas évident vu les performances qu’il avait montrées à Cleveland ou Chicago, parfois intéressantes mais souvent moyennes et sans relief ni régularité.

« On peut toujours regarder en arrière », commente-t-il. « Je n’étais sans doute pas le même joueur qu’aujourd’hui. J’étais ailier-fort à Chicago et ailier à Cleveland. Désormais, je joue dans une équipe qui évolue avec des joueurs de grande taille. Je n’ai aucun ressentiment par rapport à mes anciennes équipes. Elles m’utilisaient de la meilleure façon pour elles et je n’étais pas le même joueur. J’ai aussi apprécié les moments plus compliqués, car ils m’ont construit. J’étais mal mentalement car j’avais de grosses attentes et je n’étais pas bon. »

Tout le contraire de son expérience à Utah. En quelques mois, il est devenu un All-Star et a enfin montré l’étendu de son potentiel offensif.

« Je suis dans le bon système, avec le bon coaching staff, et j’utilise mes points forts. Je suis le joueur sur lequel on se repose en fin de rencontre et c’est plaisant quand on a connu des moments difficiles. Je suis de plus en plus à l’aise dans ces situations d’ailleurs. Les moments durs, ça permet d’apprécier encore plus le All-Star Game. »

C’est sur ce rôle de joueur décisif que Will Hardy a voulu insister pour décrire la progression de l’ailier de 25 ans.

« Il y a beaucoup de pression chaque soir et il faut avoir une mentalité différente », analyse le coach. « Il a bien conscience que cette approche est aussi importante que le fait de marquer, car il est le leader et le reste de l’équipe va le suivre. Je suis fier de la façon avec laquelle il aborde les rencontres à mesure que la saison avance, car il est devenu en quelque sorte le leader de ce groupe. »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.