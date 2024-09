Avec Nikola Jokic, Denver imagine une fenêtre d’environ cinq ans

Il faut voir son visage au moment de se présenter devant la presse et sa nonchalance pour tenir le micro durant les minutes suivantes. Nikola Jokic et le « media day », c’est la folle histoire d’amour… « Chaque année, c’est la même chose, je ne sais pas pourquoi on fait ça tous les ans. Tout est pareil. C’est complètement la même chose. »

Blasé le pivot des Nuggets ? Pas exactement. « Ce n’est pas parce que je ne souris pas, que je ne ris pas et quoi que ce soit d’autre, que je ne suis pas enthousiaste. Je suis impatient de voir ce qu’on peut faire », corrige le Serbe.

Sur la question de ce que les Nuggets peuvent faire, Jamal Murray s’est chargé de faire une piqûre de rappel auprès de ses coéquipiers dans le vestiaire. « Il a dit : ‘On a une fenêtre pour le titre, ce n’est pas le cas de toutes les équipes. Qu’est-ce qu’on en fait ? On en profite, ou on regarde en arrière dans vingt ans et on regrette’ », rapporte leur coach Mike Malone.

Convertir une opportunité

Un moyen pour le meneur de jeu canadien de rappeler que les champions NBA 2023 auraient tort de se priver d’aller chercher une nouvelle bague. Car l’ossature de 2023 est toujours en place.

« Les jeunes, en vieillissant, nous verront (batailler) pour gagner dans cette ligue. C’est difficile pour les dirigeants de créer une équipe comme celle-ci, qui est aussi talentueuse et qui s’entend aussi bien en dehors du terrain. J’ai donc dit qu’il fallait profiter de l’instant présent. On a une chance de faire de grandes choses, profitons-en », développe Jamal Murray.

La présence de Nikola Jokic au sein de l’effectif est pour beaucoup dans ce discours. Le médaillé de bronze avec la Serbie aux Jeux olympiques de Paris se rapproche des 30 ans. Ce qui doit laisser aux Nuggets encore de belles années à batailler au sommet de l’Ouest.

La taille de cette « fenêtre » pour le titre ? « Dans le meilleur des cas », selon le GM Calvin Booth, le Serbe disposait d’une période de « dix ans » pour être compétitif.

« Je pense que nous en sommes à peu près à la moitié. Il nous reste donc probablement cinq opportunités similaires et chacune compte. Si on en convertit une, c’est super. Plus tôt on le fera, plus on pourra discuter d’autres choses, mais il sera incroyablement difficile d’en gagner un autre », juge le dirigeant.

Aaron Gordon veut se défoncer pour Nikola Jokic

Surtout quand on sait que les Nuggets ont perdu l’un de leurs cadres, Kentavious Caldwell-Pope, attiré par les dollars du Magic, un an après un scénario similaire avec Bruce Brown et les Pacers. Une intersaison qui a pu générer des tensions entre le coach de l’équipe et les décideurs. « Calvin et moi ne devrions pas toujours être d’accord. Si c’était le cas, on n’accomplirait pas vraiment ce qu’on doit accomplir », confirme indirectement le technicien.

Ce dernier, quelques mois après la défaite au second tour des playoffs face aux Wolves, ne pense pas avoir trop de mal à remobiliser sa formation. « Après une saison où tout le monde dit que vous avez échoué, c’est mon travail de m’assurer qu’on ne lit pas toutes ces conneries. Nous sommes une bonne équipe. Ces six dernières années, personne à l’Ouest n’a réussi à faire ce que nous avons fait. »

Tout l’enjeu étant de savoir si les Nuggets en ont encore suffisamment sous le capot pour profiter du niveau de Nikola Jokic et viser un nouveau titre. Aaron Gordon semble l’avoir bien compris : « Nikola Jokic restera probablement comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je me donne à fond, je me défonce pour optimiser son temps en NBA. »