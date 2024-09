Des tensions entre Mike Malone et ses dirigeants chez les Nuggets ?

Le niveau de désaccord est jugé « inhabituel ». Le qualificatif est utilisé par le journaliste d’ESPN Zach Lowe pour décrire l’ambiance au sein des Nuggets. Avec un Mike Malone agacé par les choix de ses dirigeants.

Ces tensions internes découleraient d’une intersaison qui a vu les Nuggets perdre Kentavious Caldwell-Pope, après la perte de Bruce Brown lors de l’intersaison précédente. Deux joueurs importants du titre de 2023, partis s’offrir de meilleurs contrats, le premier avec les Pacers, le second avec le Magic.

« Ce serait bien s’il revenait, pour notre continuité. Mais si on regarde notre effectif, Christian Braun possède un des meilleurs ‘Net Rating’ de la ligue. Si Kentavious Caldwell-Pope ne revient pas, avec Braun dans le cinq majeur, on pourra s’en sortir », affichait le GM Calvin Booth avant le départ du vétéran.

Développer les jeunes tout en restant compétitif

Or, Mike Malone, de son côté focalisé sur le présent et la quête d’un nouveau titre pour la bande de Nikola Jokic, voudrait davantage s’appuyer sur des joueurs d’expérience, plutôt que de développer des jeunes. Cette différence d’approche entre les deux hommes avait déjà fait surface la saison passée.

Malgré la perte de « KCP », les vœux du coach des Nuggets ont été partiellement exaucés avec les arrivées de Dario Saric et de Russell Westbrook, en renfort derrière Jamal Murray. Suffisant pour relancer la machine des Nuggets ?

Après l’élimination face aux Wolves au second tour des playoffs, le technicien avait admis que ses meilleurs joueurs étaient « rincés mentalement et physiquement ». Au coach de trouver des moyens de soulager ses titulaires vétérans en utilisant et responsabilisant davantage les jeunes Zeke Nnaji, Julian Strawther, Peyton Watson et compagnie. Même si l’équilibre est toujours délicat à trouver pour une équipe qui vise les premières places de la conférence.