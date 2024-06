Les Nuggets déjà préparés à perdre Kentavious Caldwell-Pope ?

En seulement un mois, les Nuggets ont pas mal changé de discours concernant Kentavious Caldwell-Pope. Fin mai, Calvin Booth, le GM, assurait que l’arrière avait été « une excellente recrue ces deux dernières années » et que la franchise « aimerait qu’il reste », quoi qu’il en coûte.

En effet, avec sa dernière année de contrat en option à 15.4 millions de dollars, si elle est activée ou s’il prolonge son contrat, le champion 2020 et 2023 va faire sauter les comptes des Nuggets et les plonger dans le rouge très foncé. Mais, face à cette peur des sanctions pour avoir trop dépensé, Calvin Booth le disait, « c’est intimidant, mais je ne crois pas que ce soit notre priorité ».

L’arrière pourrait aussi ne pas activer son option et devenir libre, pour aller voir ailleurs ou pourquoi pas rester dans le Colorado, sur le plus long terme. Mais quatre semaines après les premiers propos, le dirigeant de Denver n’est plus sur le même registre.

« On peut essayer de le faire revenir et s’il ne veut pas, pour aller ailleurs, c’est son droit et on va devoir faire avec », annonce Calvin Booth. « On est prêt à tout mettre en œuvre. Si on regarde d’autres bonnes équipes du passé, elles ont dû trouver une façon de remplacer le quatrième ou le cinquième titulaire, ou un sixième homme, et continuer d’être bonnes. Ce serait bien s’il revenait, pour notre continuité. Mais si on regarde notre effectif, Christian Braun possède un des meilleurs « net rating » de la ligue. »

Et de conclure : « Si Kentavious Caldwell-Pope ne revient pas, avec Braun dans le cinq majeur, on pourra s’en sortir. » Les Nuggets semblent donc déjà préparés à un départ de leur arrière, peut-être par dépit car, plombés par leurs finances, ils ne pourront pas proposer de meilleurs salaires que les autres équipes, comme Philadelphie et Orlando par exemple, qui auraient un œil sur « KCP ».

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 20 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 32 40.1 34.5 69.6 0.6 2.6 3.1 1.3 2.0 1.1 1.2 0.2 12.7 2015-16 DET 76 37 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.5 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 25 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 26 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.4 2020-21 LAL 67 28 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.8 2021-22 WAS 77 30 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 76 32 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 Total 835 30 42.7 36.9 81.9 0.6 2.5 3.0 1.8 1.9 1.2 1.0 0.3 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.