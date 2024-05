Pour garder Kentavious Caldwell-Pope, les Nuggets misent sur le « quoi qu’il en coûte »

Fatigués physiquement et mentalement par la défense de leur titre, les Nuggets n’ont pas réussi à faire le doublé, en tombant face aux Wolves en demi-finale de conférence. Mais avec le triple MVP Nikola Jokic, puis Jamal Murray, Michael Porter Jr. et compagnie, Denver sait que son groupe a encore les armes pour retrouver les sommets.

« Je pense qu’on a les éléments nécessaires pour gagner à nouveau la saison prochaine », estime le GM de la franchise, Calvin Booth. « Si on ne se donne pas une chance de l’emporter, l’été 2025 sera compliqué. Cet été aussi est difficile, mais j’ai la sensation qu’on sera dans une position similaire l’année prochaine. »

Si le dirigeant prend ce pari pour 2025, c’est parce que Jamal Murray sera libre, ainsi que possiblement Aaron Gordon et Kentavious Caldwell-Pope. Soit trois titulaires. L’ailier fort aura une année en option à activer ou non pour la saison 2025/26, quand l’arrière a ce choix à faire dès cet été.

Gagner le titre, puis garder un œil sur les comptes

KCP dispose d’une option à 15.4 millions de dollars. S’il active (ou s’il prolonge), les finances des Nuggets vont encore être davantage dans le rouge. Le risque, c’est ce fameux « second apron« , qui vient sanctionner les équipes trop dépensières. Les champions 2023 sont-ils prêts à cela ?

« On passe beaucoup de temps à regarder l’histoire du second apron et ces choses-là. Personnellement, je pense d’abord à gagner le titre », assure Calvin Booth. « Ensuite, on doit regarder les finances. Enfin, il y a le second apron. Je sais que c’est intimidant, mais je ne crois pas que ce soit notre priorité. KCP a été une excellente recrue ces deux dernières années et on aimerait qu’il reste. On va devoir regarder à quoi ça ressemble. »

Il y a donc le dossier Kentavious Caldwell-Pope, mais aussi Reggie Jackson, qui a également une option (5.2 millions de dollars) pour cette intersaison. Si les deux restent en activant leur dernière année de contrat, avec 190 millions de dollars engagés dans leur masse salariale (la luxury tax est à 172 millions…), le « second apron » est certain. Si KCP part, ils auront un peu de marge de manœuvre pour recruter.

Puis, en 2025, il faudra – s’il a activé sa dernière année – composer à nouveau avec « KCP », mais surtout prolonger Jamal Murray et sûrement Aaron Gordon. Et là, des choix importants et des sacrifices, d’un côté ou de l’autre, seront forcément à faire si les Nuggets veulent garder ce groupe intact.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 20 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 32 40.1 34.5 69.6 0.6 2.6 3.1 1.3 2.0 1.1 1.2 0.2 12.7 2015-16 DET 76 37 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.5 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 25 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 26 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.4 2020-21 LAL 67 28 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.8 2021-22 WAS 77 30 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 76 32 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 Total 835 30 42.7 36.9 81.9 0.6 2.5 3.0 1.8 1.9 1.2 1.0 0.3 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.