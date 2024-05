MVP 2024 | Nikola Jokic réussit la passe de trois !

Aussi présents sur le podium, Shai Gilgeous-Alexander (640 points) et Luka Doncic (566 points) auraient fait de beaux lauréats, mais il semblait déjà écrit que Nikola Jokic (926 points) allait obtenir le trophée de « Most Valuable Player (MVP) » 2024. Sans surprise, la NBA a donc annoncé son sacre et celui-ci ne constitue rien de moins que le… troisième de sa carrière, après 2021 et 2022 !

Comme Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan puis LeBron James avant lui, le « Joker » intègre le club des triples vainqueurs de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Récupérant sa couronne avec 79 premières places (sur 100), après l’avoir laissée à Joel Embiid il y a un an.

Quelques mois après avoir raflé titre NBA et MVP des Finals, Nikola Jokic confirme ainsi son statut de meilleur basketteur de la planète. Le résultat de cette nouvelle saison régulière de haut vol avec les Nuggets, qu’il a menés à la 2e place de l’Ouest (57-25, mais à égalité avec le Thunder, leader) grâce à ses 26.4 points, 12.4 rebonds, 9.0 passes et 1.4 interception de moyenne (à 58% au tir, 36% à 3-points et 82% aux lancers-francs).

Néanmoins, le pivot de 29 ans va maintenant devoir mettre fin à la « malédiction » qui existe depuis 2015 en NBA, puisque c’est à partir de cette année (Stephen Curry – Warriors) que le MVP n’a plus réussi à être sacré champion dans la foulée. C’est mal parti pour le moment, alors que Denver se retrouve à 0-2 contre Minnesota en demi-finale de conférence, avec les deux prochaines rencontres à disputer du côté de Minneapolis…

À noter : les Américains continuent de se faire dominer par les joueurs internationaux au palmarès du « Michael Jordan Trophy », car ils ne l’ont plus remporté depuis… 2018 (James Harden). La conséquence des différents sacres de Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Nikola Jokic, donc.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.