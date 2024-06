Kentavious Caldwell-Pope ciblé par les Sixers et le Magic ?

La situation de Kentavious Caldwell-Pope est complexe pour Denver. Le joueur possède une dernière année en option à 15.4 millions de dollars. Et il serait prêt à faire une croix dessus pour prolonger chez les Nuggets. Qui, eux, sont prêts à entrer dans le rouge financièrement pour le conserver. « KCP a été une excellente recrue ces deux dernières années et on aimerait qu’il reste », avait annoncé le GM Calvin Booth.

Mais cette prolongation sera-t-elle suffisante pour l’arrière ? Et puis, les champions 2023 auront des dossiers urgents à gérer en 2025, avec Jamal Murray et sûrement Aaron Gordon.

Donc, il est possible que Kentavious Caldwell-Pope n’active pas sa dernière année de contrat pour devenir libre et ainsi aller chercher un contrat ailleurs. Et si c’est le cas, deux franchises seraient très intéressées : Philadelphie et Orlando, explique Marc Stein.

Ce n’est pas étonnant puisque les Sixers cherchent des joueurs capables de soutenir Joel Embiid et Tyrese Maxey, et « KCP » a le profil parfait pour ça – un solide shooteur et défenseur – qu’il occupait déjà à Los Angeles, derrière LeBron James et Anthony Davis, puis à Denver, aux côtés de Nikola Jokic et Jamal Murray.

Un « 3&D » serait aussi précieux pour le Magic, qui a besoin de menace à 3-pts, mais aussi d’expérience puisque Orlando vise aussi Klay Thompson.

Pour l’anecdote, depuis 2020, seuls deux joueurs ont remporté plusieurs titres : Jrue Holiday, avec Milwaukee en 2021 et Boston en 2024, et Kentavious Caldwell-Pope, en 2020 avec les Lakers puis en 2023 avec les Nuggets.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 20 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 32 40.1 34.5 69.6 0.6 2.6 3.1 1.3 2.0 1.1 1.2 0.2 12.7 2015-16 DET 76 37 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.5 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 25 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 26 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.4 2020-21 LAL 67 28 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.8 2021-22 WAS 77 30 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 76 32 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 Total 835 30 42.7 36.9 81.9 0.6 2.5 3.0 1.8 1.9 1.2 1.0 0.3 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.