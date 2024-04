Kentavious Caldwell-Pope fait son autopromo

À quelques journées de la fin de la saison régulière, c’est l’heure de penser aux trophées et autres distinctions distribuées par la NBA. Comme avant le All-Star Game, des joueurs passent en mode « autopromo » pour se faire remarquer par les votants. À Denver, c’est Kentavious Caldwell-Pope qui sort du silence pour une place dans une All-Defensive Team. Double champion NBA, il aimerait enfin être reconnu parmi les meilleurs défenseurs de la ligue.

« C’est ce que j’essaie de faire en ce moment. J’essaie de me faire connaître. Je dois le faire » explique-t-il à la Denver Gazette. « J’ai le sentiment qu’il y a des saisons où j’aurais dû être mentionné dans le premier ou deuxième défensif de l’année. Cette année, j’ai voulu mettre l’accent sur ça ».

Que dira-t-il à ses enfants ?

Polyvalent, « KCP » peut défendre sur tous types d’extérieurs, qu’il s’agisse d’un meneur, d’un deuxième arrière hyper athlétique ou d’un ailier shooteur. Chaque soir, Mike Malone lui assigne le meilleur attaquant adverse.

« C’est le travail le plus difficile et c’est tellement sous-estimé. Il ne sera jamais reconnu pour cela » regrette Nikola Jokic. « Peut-être que lorsqu’il sera plus âgé, il pourra dire à ses enfants ou à ses petits-enfants : ‘J’ai défendu sur les meilleurs joueurs de NBA’. C’est à peu près tout… Mais on l’adore, et on l’apprécie vraiment. C’est vraiment un travail difficile ».

Récemment, l’ancien « 3&D » des Lakers a limité Devin Booker à 5 sur 17 aux tirs, ou encore Donovan Mitchell à 3 sur 12. Anthony Edwards, qui n’a shooté qu’à 8 sur 19 aux tirs vendredi soir, dont 0 sur 8 à 3-points, lui rend hommage.

« Il fait glisser ses appuis de manière latérale face aux meilleurs, et il a de très bonnes mains. Il ne mord pas vraiment dans les pièges. Il faut juste le déborder. Si vous dribblez trop, il reste devant vous » souligne la star des Wolves.

Frank Vogel l’adorait aux Lakers

Pour Mike Malone, le problème de son arrière, c’est qu’il brille dans l’ombre de supers attaquants. « Depuis plus de 70 matches, KCP fait le sale boulot et n’a pas reçu beaucoup de crédit, parce que Nikola est un très grand joueur. Parce que Jamal est un grand joueur. Parce que Michael met ses tirs et qu’Aaron est athlétique. Il reste donc dans l’ombre » déplore son coach. « Le travail qu’il accomplit est très important et la clé de notre succès. On doit s’assurer de lui montrer la reconnaissance qu’il mérite, parce qu’il fait tout ce sale boulot. Il aime le faire et il le fait avec beaucoup de fierté ».

Chez les collègues de Mike Malone, on assure que le travail de Kentavious Caldwell-Pope est reconnu et valorisé. « Je pense vraiment qu’il a de bonnes chances de faire partie de l’une des deux All-NBA Defensive Teams », assure Taylor Jenkins, le coach de Memphis. « Peu importe le nombre de points ou de tirs qu’il réussit, c’est sur le plan défensif qu’il s’impose. C’est un perturbateur. Il est capable de gêner des joueurs sur tout le terrain. Il fait preuves d’une grosse présence physique lorsqu’il passe de situations de un-contre-un ou de pick-and-roll. »

Même son de cloche chez Frank Vogel, son coach aux Lakers lors de la conquête du titre en 2020. « C’est l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. J’ai adoré le temps passé avec KCP. C’est l’un de mes joueurs préférés ».