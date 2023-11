Kentavious Caldwell-Pope, l’éternel oublié des meilleurs cinq défensifs

Reggie Jackson n’en revient pas. Lorsqu’il évoluait aux Pistons, aux côtés de Kentavious Caldwell-Pope, le meneur avait déjà conscience des qualités défensives de son coéquipier. Six ans plus tard, les deux hommes se retrouvent et Reggie Jackson peine à croire que l’arrière des Nuggets n’a toujours pas obtenu la moindre sélection dans une « All-Defensive team » depuis.

Alors pour le motiver, il glisse deux mots quasi quotidiennement dans les oreilles de son partenaire : « First Team », soit le premier cinq défensif visé par « KCP ». « J’ai l’impression d’avoir été snobé ces dernières années. Même le simple fait d’être mentionné… Je ne pense même pas avoir été mentionné dans cette catégorie, alors c’est vraiment un objectif pour cette année. Je vais faire du bruit pour qu’ils ne puissent pas m’ignorer », promet-il au Denver Post.

Il faut remonter à la saison 2020-2021, du temps où il évoluait aux Lakers, pour trouver traces de l’arrière dans cette course aux meilleurs défenseurs. Il avait obtenu une poignée de voix, mais fini loin du second cinq. Alors le double champion NBA met les bouchées doubles cette saison. Ces derniers jours, Desmond Bane (4/17 aux tirs) et Shai Gilgeous-Alexander (2/16) ont tous les deux beaucoup souffert face à la défense des Nuggets et lui.

« Sa défense a été incroyable au cours des trois premiers matches, il a défendu sur de très, très bons joueurs. Il a la tâche la plus difficile tous les soirs », salue Michael Porter Jr. qui affuble son coéquipier du drôle de surnom de… « seigneur des chiots » (« puppy master »)

Le soutien de Nikola Jokic et Reggie Jackson

Présent dans le Top 10 des meilleurs intercepteurs de la ligue avec deux unités, sa meilleure moyenne en carrière, Kentavious Caldwell-Pope est l’un des rois de la contestation jusqu’ici : ses adversaires directs ne shootent qu’à 31% de réussite. Seuls Victor Wembanyama (23%) et Al Horford (29%), deux intérieurs donc, font mieux que lui sur un volume conséquent.

« Ces dernières saisons, au moment de l’intersaison, je me disais que j’allais faire partie du premier ou du second cinq défensif vu la façon dont je jouais. Même l’année dernière, je pensais que je serais considéré… », regrette l’arrière qui peut au moins compter sur ses coéquipiers.

« C’est censé être son objectif, parce que je pense qu’il a une chance. Il défend toujours sur les meilleurs joueurs, donc il est toujours là. Et pas seulement en un contre un, il est aussi très bon en défense collective. Donc il a une chance, alors pourquoi pas ? », s’interroge Nikola Jokic, là où son principal soutien Reggie Jackson qualifie sa défense de « remarquable ».

« Bien souvent, les médias font ressortir des noms. Les histoires des gars dont on ne parle pas beaucoup se perdent dans les archives. Je pense que c’est un joueur ‘All-Defensive’ depuis des années. […] Je ne vois pas d’inconvénient à ce que ce soit moi qui fasse avancer les choses. Il le mérite vraiment. Je sais que nous sommes dans un marché plus petit et qu’il risque d’être négligé. Mais je veux que les gens respectent ce qu’il fait chaque soir », insiste le meneur.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 20 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 32 40.1 34.5 69.6 0.6 2.6 3.1 1.3 2.0 1.1 1.2 0.2 12.7 2015-16 DET 76 37 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.5 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 25 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 26 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.4 2020-21 LAL 67 28 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.8 2021-22 WAS 77 30 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 6 33 48.8 47.6 100.0 0.2 2.3 2.5 0.7 2.3 2.3 1.3 0.8 9.5 Total 765 30 42.5 36.6 81.4 0.6 2.5 3.1 1.8 1.9 1.1 1.0 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.