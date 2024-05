Nikola Jokic : « Les Wolves sont construits pour nous battre »

Les Wolves ont réussi l’exploit face aux Nuggets. Mal embarqués, en étant menés de vingt points, les joueurs de Chris Finch ont trouvé les ressources pour revenir, puis pour s’imposer, à l’extérieur et chez le champion en titre. La déception est énorme pour une équipe de Denver à bout de souffle d’après Michael Malone.

« On a joué jusqu’en juin l’année dernière. On a beaucoup joué. On a fait jouer nos meilleurs joueurs jusqu’au dernier match de la saison régulière, contrairement à la saison passée, pour s’assurer d’avoir la deuxième place de la conférence Ouest », rappelle le coach. « Donc je pense que, mentalement et physiquement, ils étaient rincés. Ils sont épuisés. Ils m’ont donné tout ce qu’ils pouvaient. »

Face à ce constat, l’entraîneur est fier de ses troupes. « C’est pourquoi ça fait aussi mal. Je garde la tête haute car on s’est battu. On s’est donné une chance, on a manqué le coche de peu et ça arrive. Personne ne dit que faire le doublé est facile. On doit progresser encore et revenir encore plus fort », continue-t-il.

Tim Connelly, le trait d’union

Est-ce à dire que les Nuggets sont seulement tombés de fatigue ? « Je ne cherche aucune excuse. La meilleure équipe a gagné. Je n’enlève rien à Minnesota », assure Michael Malone, qui parle d’une « sacrée série ».

Nikola Jokic tire aussi son chapeau à la meute des Wolves, qui a gagné trois matches dans le Colorado. « Ils sont construits pour nous battre, en quelque sorte », assure le MVP 2024. C’est-à-dire ?

« Regardez leur effectif : ils ont deux All-Stars, deux énormes défenseurs, parmi les meilleurs de la ligue », poursuit le pivot serbe sur l’équipe assemblée par Tim Connelly, l’ancien architecte des Nuggets. « Mike Conley, sans doute le joueur le plus sous-estimé de la NBA. Il est tellement bon. Il n’a pas bien shooté dans ce match mais, à un moment, il était leur meilleur rebondeur. Ensuite, sur le banc, ils ont le sixième homme de l’année (Naz Reid), mais également Nickeil Alexander-Walker et Kyle Anderson. Cette équipe peut tout faire : jouer petit ou grand. »