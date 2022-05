Architecte des Nuggets, Tim Connelly prend la tête des Wolves

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et voilà qu’ESPN et The Athletic annoncent que les Wolves ont réussi à récupérer Tim Connelly, pour en faire le président des opérations basket du club !

Une très grosse prise pour le propriétaire Glen Taylor, qui va bientôt passer la main à Marc Lore et Alex Rodriguez.

Passé par les Wizards puis par les Hornets, Tim Connelly était ainsi arrivé comme GM à Denver en 2013, à la suite de Masai Ujiri. Même s’il avait ensuite laissé la casquette de GM à Arturas Karnisovas puis Calvin Booth, il était bien l’architecte en chef de l’équipe, en tant que président des opérations basket.

C’est le poste qu’il occupera également à Minnesota, moyennant un contrat de 40 millions de dollars sur cinq ans, ce qui en fera l’un des dirigeants les mieux payés de NBA, ainsi que des parts du club.

Selon ESPN, Denver a pourtant fait une contreproposition pour garder Tim Connelly, qui a pris deux jours de réflexion avant de faire son choix. Mais au bout du compte, les parts du club offertes par les propriétaires des Wolves représentent une somme d’argent beaucoup trop attractive.

En quête de stabilité, les Wolves ont donc mis le paquet pour recruter un dirigeant respecté, réputé pour ses qualités de dénicheur de talent. Son principal fait d’armes reste ainsi la Draft de Nikola Jokic au deuxième tour (41e choix) de la Draft 2014, mais il a également sélectionné Jamal Murray, Michael Porter Jr, Jusuf Nurkic, Malik Beasley, Gary Harris et Bones Hyland au premier tour, ainsi que Monte Morris et Jarred Vanderbilt au deuxième.

Il faudra désormais voir les répercussions pour Denver, alors que Nikola Jokic peut signer le plus gros contrat de l’histoire cet été. C’est le GM Calvin Booth qui devrait désormais reprendre le poste de Tim Connelly en tant qu’architecte en chef, les propriétaires des Nuggets lui faisant confiance pour continuer le travail.