Tim Connelly se rapproche un peu plus des Wolves

Il y a deux jours, The Athletic évoquait des « discussions sérieuses » entre Tim Connelly et les Wolves. Visiblement, les choses s’accélèrent puisque ESPN parle maintenant d’une future rencontre entre le président des Nuggets et le propriétaire de la franchise de Minneapolis, Glen Taylor.

Elle devrait avoir lieu dès ce week-end et avant cela, Connelly a discuté avec Marc Lore et Alex Rodriguez, les deux futurs propriétaires de la franchise.

L’échange avec Taylor, qui cédera les Wolves fin 2023, est donc la prochaine étape en vu du recrutement du dirigeant de Denver, qui deviendrait au passage l’un des dirigeants les mieux payés de la NBA.

Alors que les Wolves viennent de réaliser leur meilleure saison depuis 2018 et de disputer le premier tour des playoffs, récupérer Tim Connelly, qui a multiplié les bonnes affaires à Denver depuis presque dix ans (Mike Malone, Nikola Jokic, Jamal Murray…), serait évidemment un gros coup.

