Après avoir vu Arturas Karnisovas rejoindre les Bulls il y a deux ans, est-ce que les Nuggets vont perdre cette fois leur président ? Selon The Athletic, c’est en bonne voie puisque Tim Connelly serait en discussions avancées avec les Wolves. A priori, ce serait pour un rôle équivalent, et il deviendrait donc le supérieur de Sachin Gupta, le vice-président, qui avait pris les rênes de la franchise après le renvoi de Gersson Rosas.

Présent en Serbie pour remettre son trophée de MVP à Nikola Jokic, Tim Connelly est considéré comme l’un des meilleurs dirigeants actuels, et depuis sa prise de fonction, il y a neuf ans, il a multiplié les jolis coups, qu’il s’agisse de recruter Mike Malone comme entraîneur, et bien sûr Nikola Jokic et Jamal Murray à la Draft.

D’abord vice-président de 2013 à 2017 pour prendre la suite de Masai Ujiri, puis président, Tim Connelly serait le choix numéro 1 de Marc Lore et Alex Rodriguez, les deux futurs propriétaires de la franchise. C’est fin 2023 qu’ils prendront pour de bon la suite de Glen Taylor.

Le départ de Tim Connelly serait évidemment une grosse perte pour les Nuggets, même si la franchise avait parfaitement géré l’après Karnisovas avec la promotion de Calvin Booth comme GM.

Côté Minnesota, cette possible prise pourrait placer Sachin Gupta dans une position inconfortable. Alors qu’il a bien géré l’après-Rosas, avec des playoffs à la clé, et que c’est un proche de Chris Finch, il perdrait forcément de son influence, et ce n’est d’ailleurs pas certain qu’il reste si la nouvelle direction recrute quelqu’un au-dessus de lui.