Emu aux larmes, Nikola Jokic reçoit son trophée de MVP… dans son écurie !

Emu aux larmes, Nikola Jokic ne s’attendait pas à un tel comité d’accueil au retour à son écurie de Sombor, en Serbie, après une séance de sulky. Ses amis, sa famille et ses proches, dont le coach des Nuggets, Mike Malone et le GM Tim Connelly, l’attendaient pour célébrer officiellement avec lui son deuxième titre consécutif de MVP de la saison régulière en NBA.

« Avec mon entraîneur, on faisait une séance d’entraînement assez rapide, comme un jour normal, sauf qu’on l’a faite dans l’après-midi alors que d’habitude on le fait le matin. Je lui ai demandé pourquoi, en pensant qu’il était allé à la pêche le matin » a-t-il raconté. « Quand je suis revenu à l’écurie, déjà j’ai vu la voiture de mon parrain, je me suis demandé pourquoi, et en fait tout le monde était là. Je les ai tous vus avec le tee-shirt. C’était un moment très émouvant pour moi. Personne n’est jamais venu ici. C’était incroyable, des choses qui n’arrivent qu’une fois dans une vie. »



C’est désormais officiel, Nikola Jokic, qui a récolté 875 points dont 65 votes pour la première place, a en effet devancé Joel Embiid (706 points) et Giannis Antetokounmpo (595). Le trio 100% « étranger », est complété par Devin Booker qui termine quatrième.

Boris Diaw parmi ses inspirations

Premier joueur NBA à dépasser les 2 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes en une saison, le Joker est également le cinquième pivot de l’histoire à réaliser le doublé, après Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar et Moses Malone.

« Je n’y pense pas trop encore, mais sans doute que lorsque je serai vieux et gros, je dirais à mes enfants qu’à une époque j’étais plutôt bon au basket. Tout le monde sait que je suis resté la même personne. J’espère que ça va continuer après ça. Rien que le fait d’être en compagnie de ces joueurs qui ont fait l’histoire de cette ligue, de ce sport, ça signifie beaucoup », a-t-il ajouté.

Parmi ses inspirations lorsqu’il est arrivé en NBA, Nikola Jokic a cité Tim Duncan en premier avant d’énumérer plusieurs noms, comme Dirk Nowitzki, LaMarcus Aldridge, et celui d’un joueur français : Boris Diaw. Désormais, c’est lui qui inspire les jeunes générations pour son jeu alliant technique et finesse mais aussi pour sa régularité, depuis deux saisons à présent au plus haut niveau.

« Je ne sais pas ce qu’on peut dire d’autre sur Nikola à ce stade. Il a constamment amélioré son jeu, il a constamment prouvé que les gens avaient tort quand ils doutaient de lui et il est constamment le meilleur joueur sur le terrain, match après match », a pour sa part déclaré son coach, Mike Malone.