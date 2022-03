Vers un contrat record pour Nikola Jokic ?

C’est bientôt l’heure d’un jackpot mérité pour Nikola Jokic. Déjà lié à Denver jusqu’en 2023, après avoir paraphé une prolongation de 148 millions de dollars sur cinq ans en 2018, le Serbe devrait effectivement re-signer dès cet été dans le Colorado, pour une durée de cinq ans et un montant équivalent à 241 millions de dollars !

Une indiscrétion rapportée par son agent, Misko Raznatovic : « Ça devrait être bouclé cet été, et ce serait une prolongation pour un salaire maximum, ce qu’il mérite évidemment. »

Difficile en effet d’imaginer Nikola Jokic ne pas obtenir le maximum, qui lui permettrait tout simplement de décrocher le plus gros contrat de l’histoire, devant les 228 millions de dollars de Giannis Antetokounmpo !

Il faut dire qu’entre son titre de MVP 2021, ses quatre sélections au All-Star Game et ses trois apparitions dans une « All-NBA team », le « Joker » a débloqué tous les bonus financiers possibles et imaginables. En plus de cocher toutes les cases en termes d’ancienneté dans la ligue et de fidélité à son équipe.

Pour rappel, un joueur peut prétendre à un « supermax deal » (soit 35% du « salary cap » d’une franchise) s’il :

— possède au moins sept saisons d’expérience en NBA,

— n’a connu qu’une seule équipe dans la ligue,

— lui reste encore un ou deux ans de contrat au compteur,

— a été élu MVP, a été élu DPOY, a été membre d’une « All-NBA team » et/ou a été membre d’une « All-Defensive Team » au cours des trois précédentes saisons.

« Il s’agit juste d’un bout de papier à signer »

Nikola Jokic sera exactement dans ce cas de figure, l’été prochain, et il ne se fera pas prier pour réclamer un joli pactole. Un pactole qui lui vaudra, selon les prévisions, de toucher environ 43, 45, 48, 52 puis 55 millions de dollars, entre 2023/24 et 2027/28. Ce qui, en cumulé, nous donne bel et bien les 241 millions de dollars annoncés.

Jamais le dernier lorsqu’il s’agit de faire la fête avec ses frères, notamment lorsqu’il est de passage à Miami ou Los Angeles, le pivot des Nuggets pourrait d’ailleurs vouloir marquer le coup, une fois ce contrat paraphé. C’est en tout cas la volonté de son agent…

« Luka Doncic a organisé une belle fête après la signature de son contrat et je l’ai en quelque sorte pris pour un défi, car je suis connu pour organiser des soirées », explique ainsi Misko Raznatovic, d’un ton plus léger, avant de nuancer la chose. « Même si, connaissant Nikola [Jokic], il ne se passera probablement rien et tout sera comme avant. Il s’agit juste d’un bout de papier à signer. »