Les Wolves réalisent le hold-up de l’année pour éliminer les Nuggets !

À l’inverse du feu d’artifice d’Indiana au Madison Square Garden dans l’autre Game 7 de la soirée, les Nuggets et les Wolves entament leur Game 7 avec un 6/24 cumulé aux tirs ! Un 8-0 donne sept points d’avance aux Wolves mais Denver termine le premier quart-temps sur un 19-7, derrière 13 points et trois tirs primés de Jamal Murray (35 points), pour virer en tête (24-19).

Jamal Murray et Anthony Edwards (16 points à 6/24 aux tirs, 8 rebonds, 7 passes) changent de rôle dans ce début de match par rapport au Game 6. La star des Wolves est maladroit, hésite face aux prises à deux systématiques des Nuggets, et l’attaque de Minnesota est au point mort. Denver en profite alors pour enfoncer le clou et prendre 13 points d’avance grâce à Michael Porter Jr (32-19).

Un 3/4 aux lancers francs de Rudy Gobert (13 points, 9 rebonds, 2 contres) met fin à cinq minutes sans marquer pour les Wolves, et cinq points de suite de Jaden McDaniels (23 points) remettent Minnesota en embuscade (34-29). Jamal Murray reprend alors son festival, il marque 7 points de suite pour lancer un 9-0 de Denver qui remet la tête des Wolves sous l’eau (43-29). Karl-Anthony Towns (23 points, 12 rebonds) tente de limiter la casse mais Nikola Jokic (34 points, 19 rebonds, 7 passes), jusqu’ici au service du collectif, domine le rebond offensif et pousse l’écart à +15 à la pause (53-38).

Les Wolves reviennent de nulle part

Un nouveau 3-points de Jamal Murray met Minnesota à -20 et les Nuggets semblent filer vers une victoire facile (58-38). Les Wolves n’abdiquent pourtant pas. Rudy Gobert réveille leur défense, gardant Denver muet pendant six minutes, et Minnesota revient dans le coup. Karl-Anthony Towns va chercher des points dans la raquette, Jaden McDaniels et Mike Conley font mouche de loin, et un dunk en contre-attaque d’Anthony Edwards ponctue un 21-3 qui les ramène sur les talons des Nuggets (61-59) ! Nikola Jokic stoppe l’hémorragie mais un nouveau dunk d’Edwards suivi d’un 3-points mettent les Wolves à un petit point de Denver avant le dernier quart-temps (68-67) !

Rudy Gobert, Naz Reid (11 points), et Mike Conley enfoncent le clou et mettent Minnesota devant pour la première fois depuis 19-18 en fin de troisième quart temps (77-72). Alors à 0/7 à 3-points, Nikola Jokic fait mouche deux fois de suite pour relancer son équipe mais les Wolves, malgré un KAT qui écope de sa cinquième faute, ne relâche pas la pression. Reid et McDaniels contre Jokic au cercle, et le meilleur sixième homme de la saison garde Minnesota à +5 dans la foulée (85-80).

Le plus gros comeback de l’histoire des Game 7

Avec moins de cinq minutes à jouer, Jamal Murray reprend du service. Il marque deux paniers à mi-distance mais les Wolves ne s’affolent pas. Ils répondent par deux rebonds offensifs du duo Gobert – Reid. Naz Reid enchaine en contrant encore une fois Jokic, avant de mettre une claquette dunk qui fait exploser le banc des Wolves. Dans la foulée, une interception de Mike Conley débouche sur un 3-points d’Edwards dans le corner qui met Minnesota à +10 (92-82) !

Nikola Jokic aura beau tout tenter, les Nuggets et leur Ball Arena sont K.O. debout. Une autre claquette dunk, cette fois de Karl-Anthony Towns, scelle la victoire de Minnesota. Les champions en titre mordent la poussière et ce sont les Wolves qui rejoignent les Mavs en finale de conférence !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jamal Murray a donné le ton. Limité à 4/18 aux tirs lors du Game 6, le meneur des Nuggets a profité des deux jours de repos avant le Game 7 pour retrouver ses jambes et son rythme. Dès les premières minutes du match, il a agressé la défense des Wolves. Il a marqué 13 des 24 points de son équipe en premier quart-temps et 11 en deuxième quart-temps. Il a non seulement donné le ton mais c’est lui qui a lancé un 16-0 à cheval sur les deux premières périodes permettant à Denver de faire l’écart. Il est rentré aux vestiaires avec 24 points à 8/15 aux tirs, égalant son meilleur total de la série établi lors du Game 3.

– Nikola Jokic, Anthony Edwards, et les prises à deux en première mi-temps. Après six matchs, les deux défenses ont utilisé la même stratégie face à la star adverse : faire prise à deux. Nikola Jokic a attaqué cette défense avec des décisions rapides pour ressortir la balle et offrir des tirs ouverts à ses coéquipiers. Il savait également que son scoring serait limité alors il a redoublé d’efforts pour contrôler le rebond. En face, Anthony Edwards a subi la défense de Denver. Il a trop porté la balle, rendant l’attaque de Minnesota figée et facilitant la tâche de ses adversaires. Edwards n’a également pas varié sa façon d’attaquer. Il n’a jamais pris le ballon en mouvement, il n’a posé que très peu d’écrans pour ses coéquipiers, et Denver a réussi à limiter les Wolves à 38 points en première mi-temps, leur plus petit total de la saison.

– Le 43-17 de Minnesota qui a relancé le match. Menés de 20 points avec 10 minutes et 30 secondes à jouer en troisième quart-temps, les Wolves vont complètement inverser la tendance et mettre les Nuggets dos au mur. La défense de Minnesota limite Denver à 3/16 aux tirs pour finir la troisième période et cet enchainement de stops leur permet de retrouver leur rythme en offensif. Avec un Anthony Edwards toujours en dedans, c’est Karl-Anthony Towns qui va lancer la révolte des Wolves. Ils passent un 21-3 pour revenir en embuscade et enchaine par un 22-14 pour prendre six points d’avance en début de quatrième. Ce renversement de situation met les Nuggets K.O. debout et permettra à Minnesota de réaliser le plus gros retour de l’histoire dans un Game 7 (-20).

– Karl-Anthony Towns, Jaden McDaniels, Rudy Gobert et Naz Reid font la différence. Malgré un Anthony Edwards à 6/24 aux tirs, les Wolves ont réussi le hold-up de la saison cette nuit grâce à leurs seconds couteaux. Karl-Anthony Towns a été le meilleur Wolf malgré son problème de fautes en fin de match. Jaden McDaniels a marqué 10 de ses 23 points après la pause. Rudy Gobert a marqué 8 points en dernier quart temps, dont un 4/5 aux lancers francs et un fadeaway inattendu au buzzer des 24 secondes. Et Naz Reid a pris le relais de Towns sur Jokic avec deux contres, mais aussi 8 points dont quatre après rebonds offensifs qui auront été déterminants. En face, aucun Nugget autre que Nikola Jokic et Jamal Murray n’ont dépassé la barre des 7 points. C’est grâce à leur collectif que Minnesota a gagné la deuxième mi-temps 60 à 37 pour filer en finale de conférence pour la première fois depuis 2004 !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.