Michael Porter Jr. ressent la pression liée à son énorme contrat

Dans une ligue avec des salaires rendus publics et régulés, une mauvaise passe peut vite mener à pointer du doigt un joueur et son contrat. Troisième option des Nuggets en attaque, Michael Porter Jr. avait signé un contrat de 207 millions sur cinq ans en 2021, témoignage fort de la confiance de la franchise placée en lui, malgré ses grosses blessures du début de carrière. Un énorme contrat, synonyme de davantage de responsabilités dans le jeu, mais aussi de plus de pression.

« Honnêtement, l’argent rend parfois un peu plus difficile la possibilité de profiter du jeu, » reconnait-il au micro de son ancien coéquipier Austin Rivers. « Car avec un contrat maximum viennent beaucoup d’attentes sur la régularité, sur le fait que vous êtes censé être un All-Star, vous êtes censé être ceci ou cela… Mais en aucun cas je ne joue avec moins d’envie, ça me donne plutôt envie de prouver que je le mérite. »

L’argent enlève-t-il la notion de passion ?

En fait, depuis ses blessures et son gros contrat, Michael Porter Jr. affirme que le basket n’a plus tout à fait la même saveur. La passion est presque devenu un travail.

« On m’a donné ce contrat malgré les blessures, mais l’argent n’a jamais été une fin en soi. Je n’ai jamais été quelqu’un qui voulait un gros contrat pour se la couler douce. J’ai toujours voulu jouer, je jouais au basket avant mes blessures. Vous savez, maintenant c’est un peu différent, et parfois j’ai l’impression que c’est un travail, » admet le joueur des Nuggets. « Mais j’aime tellement le basket-ball. J’aurais joué gratuitement pour peu que je puisse me nourrir. J’adorais ça. Donc, l’argent, ça n’a jamais été mon objectif. Mon objectif était d’aller aussi loin que possible, d’être aussi bon que possible. »

S’il a joué 81 matchs en saison régulière, et c’est une très bonne nouvelle, l’ailier a aussi connu de graves tourments familiaux à l’approche des playoffs et il était carrément passé à côté de sa série contre les Wolves. Pour rappel, en l’espace de quelques jours, son frère Jontay, qui jouait aux Raptors s’est fait bannir à vie de la NBA pour une affaire de paris sportifs, un autre frère, Coban, a été condamné à six ans de prison pour avoir causé un grave accident de voiture, tandis que Jevon était arrêté pour suspicion de conduite en état d’ivresse.