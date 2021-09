Michael Porter Jr. décroche le plus gros contrat possible !

Après Trae Young et Luka Doncic, tous deux également draftés en 2018, c’est au tour de Michael Porter Jr. de signer une prolongation de contrat de 207 millions de dollars sur cinq ans, qui débutera dans un an. Après sa saison à quasiment 20 points de moyenne, les Nuggets ont estimé qu’il était le troisième membre de leur « Big Three », et comme Jamal Murray et Nikola Jokic, il touchera donc le salaire maximum possible.

Contrairement à Luka Doncic, mais comme Trae Young, Michael Porter Jr. n’est cependant pas certain de toucher les 207 millions de dollars puisqu’il lui faudra donc décrocher cette saison une place dans une All-NBA Team, être élu meilleur défenseur de l’année ou MVP. L’une de ces conditions suffit pour décrocher une « supermax extension » qui équivaut à 30% du salary cap, au lieu des 25% du contrat de base. Ce sera donc très compliqué.

Ce week-end, Michael Porter Jr. expliquait qu’il était très serein, et que les négociations entre son agent et ses dirigeants ne le détournaient pas de ses objectifs pour la saison.

« C’est dans les tuyaux, mais je laisse mon agent (Mark Bartelstein) s’en occuper », avait-il commenté pour le Denver Post. « Je suis au courant, je parle à mon agent, à Tim Connelly (le président de la franchise), mais je laisse Dieu faire. Ça arrivera quand ça arrivera. Je ne vais pas précipiter les choses. Pour l’instant, je me soucie surtout de moi, d’être prêt pour la saison. J’aime le basket, donc je ne stresse pas sur la question de l’argent. Ça fait partie du jeu bien sûr, mais je reste dans la salle à bosser. »