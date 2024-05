Encore un frère de Michael Porter Jr. dans la tourmente !

« Dans la famille Porter, je voudrais… Jevon ! » Frère cadet de Michael Porter Jr, Jevon Porter a été arrêté vendredi soir dans le Missouri pour suspicion de conduite en état d’ivresse, après avoir été d’abord interpellé pour un excès de vitesse.

Âgé de 20 ans, Jevon Porter a été amené dans un commissariat du comté de Boone, avant finalement d’être relâché et d’être convoqué à une date ultérieure. Ailier-fort de Pepperdine cette saison, Jevon a terminé la saison avec 16.2 points et 5.9 rebonds par match, avant de demander son transfert à Loyola Marymount. Selon ESPN, son université a ouvert une enquête sur cet incident.

Cette arrestation survient deux semaines après que le frère aîné de Jevon Porter, Jontay, a été banni à vie par la NBA pour avoir trafiqué ses performances et ainsi tenter de valider des paris sportifs. Mais aussi 10 jours après que son frère Coban a lui été condamné à six ans de prison pour avoir causé la morte d’une conductrice lors d’un accident de voiture, en janvier 2023. Ivre, il avait grillé un feu rouge et percuté un véhicule.