Jamal Murray était blessé aux Jeux olympiques

On l’attendait avec impatience pour faire passer un cap au Canada, mais Jamal Murray n’est jamais entré dans les Jeux olympiques. Pire encore, en plus d’être maladroit et peu efficace, il a semblé lourd, emprunté, en difficulté pour faire des différences sur son premier pas, alors que c’est sa principale force. Bref, on n’a pas reconnu le formidable et énergique joueur de Denver.

Et pour cause : il était diminué physiquement. C’est le président des Nuggets, bien placé pour le savoir, qui l’annonce.

« Quand on doit affronter les meilleurs joueurs du monde, lors des playoffs en NBA ou pendant les Jeux olympiques, on sait qu’on va avoir le meilleur de son adversaire. Et si on n’est pas à 100% et qu’on veut être sur le terrain, alors on essaye de se battre malgré tout, c’est ce qu’a fait Jamal Murray. Je sais qu’il n’était pas à 100% », raconte Josh Kroenke.

Un moteur pour rebondir

Le dirigeant sait qu’il n’a pas vu, en playoffs ou en France pour le tournoi olympique, le meneur de jeu « capable de faire un triple-double en Finals », mais il ne s’inquiète pas. Les récentes blessures sont la conséquence de ses efforts physiques depuis deux ans et son retour, après sa blessure aux ligaments croisés du genou.

« On peut rester sur la fin de saison, mais j’ai l’habitude d’observer les choses d’un peu plus près. Il suffit de regarder les deux dernières années : Le nombre de matches qu’il a joués, comme les autres joueurs de Denver, et l’usure de leur corps. Ça s’est manifesté en fin de saison passée et cela s’est répercuté en playoffs », rappelle Josh Kroenke, qui rejoint Michael Malone, qui avait dit que ses joueurs étaient « mentalement et physiquement rincés » après les playoffs. « Jamal Murray aussi était très amoché. Je pense que l’on sous-estime cela car il est dur, en jouant avec des blessures, parfois graves, qui auraient empêché d’autres joueurs sans doute. »



Ainsi, pas de raison de paniquer pour le champion 2023. Cet épisode olympique raté n’est qu’un caillou dans sa chaussure. « C’est un grand joueur, un des meilleurs de la NBA. Peu importe comment il a ressenti les choses sur le plan personnel aux Jeux, rien qu’en lisant ses déclarations, je sais qu’il a été un peu frustré. Je ne doute donc pas qu’il saura en tirer la motivation nécessaire pour aborder la saison », annonce le président des Nuggets.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.