Les Nuggets ont-il trop insisté avec leurs titulaires cette saison ?

Gagner le titre est difficile. Garder son titre est une mission encore plus compliquée. Cela demande énormément d’effort, dans tous les domaines, et les Nuggets viennent d’en faire l’expérience. La défaite dans le Game 7 de la demi-finale de conférence face aux Wolves a laissé des traces.

Surtout que, rappelons-le, les champions en titre avaient 20 points d’avance dans cette rencontre, avant de plier, à cause d’un épuisement généralisé. « Mentalement et physiquement, ils étaient rincés. Ils sont épuisés. Ils m’ont donné tout ce qu’ils pouvaient », avait déclaré Michael Malone après ce revers.

Mais à ce stade de la saison, toutes les équipes sont fatiguées. Pourquoi les Nuggets plus que les autres ? « Déjà, on est allé chercher la deuxième place de la conférence Ouest », répond le coach. « Je regarde mes joueurs, et en deuxième mi-temps du Game 7, ils étaient rincés. Je pense que tout le monde l’a vu. Ai-je trop fait jouer les joueurs ? Cela doit en faire partie, oui. »

Le cinq majeur des Nuggets a trop joué

Pour aller décrocher la deuxième place de l’Ouest, Michael Malone a effectivement insisté avec son cinq majeur. Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Nikola Jokic ont joué 958 minutes. Aucun cinq n’a autant joué depuis six saisons !

Le deuxième, c’est celui d’Oklahoma City, cette saison, avec 159 minutes de moins. Avec néanmoins deux petits détails (qui n’en sont pas en réalité) à rajouter : une moyenne d’âge bien inférieure et une équipe du Thunder qui n’avait pas joué les playoffs en 2023…

« Je dois parfois m’enlever de la tête qu’on ne cherche pas seulement à gagner le prochain match, mais à gagner le titre », reconnait le coach de Denver. « Si cela veut dire faire davantage reposer les joueurs, diminuer les minutes et les matches joués, je dois regarder la meilleure façon d’arriver en playoffs avec la meilleure chance possible. »

Pour cela, il va falloir peut-être recruter pour renforcer le banc. Bruce Brown n’a pas vraiment été remplacé, quand Nikola Jokic n’a pas de remplaçant assez solide pour le laisser trop sur le banc. Résultat : les titulaires ont été trop sollicités, Jamal Murray en tête. « Quand Jamal est en pleine forme, c’est un monstre. Il était manifestement fatigué à la fin des playoffs », regrette Calvin Booth, le GM des Nuggets.