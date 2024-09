Derniers de la NBA à 3-points, les Nuggets se demandent s’ils ont besoin d’un shooteur de plus…

La saison passée, les Nuggets avaient fini bons derniers au classement des équipes les plus prolifiques à 3-points avec 31 tentatives par rencontre. Un chiffre qui ne devrait pas augmenter puisque les champions NBA 2023 ont perdu Kentavious Caldwell-Pope, Reggie Jackson et Justin Holiday, et qu’ils n’ont recruté « que » Russell Westbrook et Dario Saric, qui ne sont pas des spécialistes du genre. Qu’en pense d’abord Mike Malone ?

« La réalité, c’est que si Jamal Murray prend un tir à 3-points de plus par match, si Michael Porter prend un tir à 3-points de plus par match, si Nikola prend un tir à 3-points de plus par match, nous passons de la 30e à la 15e place (en termes de tentatives) », souligne le coach de Denver, qui aimerait que sa formation grimpe à 35, 36 tirs par match. « Je sais qu’on se focalise là-dessus, mais nous sommes adroits et nous avons de très bons shooteurs. »

Du côté de la direction, on est moins catégorique, et on n’exclut pas de recruter un shooteur de plus.

A-t-on besoin de shoots à 3-points quand le jeu est axé sur Nikola Jokic ?

« Je pense qu’il y a deux aspects autour de cette question, dont un est plus philosophique » répond le GM Calvin Booth. « L’autre, c’est de se dire qu’on est sur une corde raide avec Russell Westbrook, Aaron Gordon et Peyton Watson dans la rotation. Je pense qu’on peut écarter Christian Braun car il shootait à 43% après la coupure du All-Star Game. Mais on sera sur une corde raide, et il va falloir qu’on surveille ça. Si nous avons besoin de shoot au moment de la « trade deadline », nous le ferons ».

Quant à l’aspect philosophique, il tient au fait que les Nuggets possèdent le meilleur joueur de la NBA, et que tout simplement, ils n’ont pas besoin d’imiter les autres avec beaucoup de tirs à 3-points.

« Par exemple, si Nikola Jokic est meilleur que tout le monde, pourquoi faire la même chose qu’eux et le rendre aléatoire ? Si nous tirons le même nombre de tirs à 3-points que la pire équipe de la ligue, et qu’elle en fait plus que nous ce soir-là, elle pourrait nous battre » estime Calvin Booth. « Nikola Jokic ne devrait pas perdre des matches comme ça. Je pense donc qu’une partie de l’équation tient au fait que nous avons le meilleur joueur du monde et que sa façon de jouer ou de diriger le jeu fait que nous n’obtenons pas beaucoup de tirs à 3-points. C’est le meilleur tireur de « floaters » de la ligue. L’un des meilleurs tireurs à mi-distance de la ligue. Michael Porter Jr. a inscrit 55% de ses tirs à mi-distance l’année dernière. Je pense donc qu’il s’agit d’un sujet plus complexe que le simple fait de dire : ‘Nous n’avons pas assez de tirs, et qu’allons-nous faire pour y remédier ?' »