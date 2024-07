Bloqués par la nouvelle réglementation, les Nuggets ont laissé partir Kentavious Caldwell-Pope

Il s’y préparait déjà, et c’est bien arrivé. Kentavious Caldwell-Pope a quitté Denver à la « free agency ». Suivi par Philadelphie et par Orlando, ce sera bien au Magic qu’il posera bagages pour 22 millions de dollars la saison pendant trois ans.

Les Nuggets perdent donc leur titulaire au poste d’arrière, un précieux défenseur qui a un joué un rôle dans le titre NBA remporté en 2023 et qui était titulaire à 76 reprises la saison dernière pour 10.1 points, 2.4 passes et 1.3 interception de moyenne par match.

Pourtant, ils avaient échangé Reggie Jackson pour se donner de la marge sans que cela ne soit suffisant. Mais les Nuggets ne s’apitoient pas sur leur sort et la perte de « KCP ».

« Au final, nous avons toujours le meilleur joueur du monde », affirme Tommy Balcetis, l’assistant GM des Nuggets. « Oui, nous devons faire des ajustements à la marge pour nous assurer que nous ne perdons pas un match ici et là, et que notre destin ne change pas. Mais en fin de compte, nous croyons en notre équipe, en ce que nous avons. Nous croyons en ceux qui réussissent, en ceux qui peuvent partir ou pas. Et nous croyons en notre staff. »

Des Nuggets dans le rouge

Si les Nuggets n’ont pas pu rivaliser avec le Magic ou éventuellement les Sixers, c’est surtout parce que la nouvelle convention collective est très restrictive pour les équipes qui dépassent largement la « luxury tax ».

« La ‘free agency’ est toujours en cours, donc rien n’est gravé dans le marbre, évidemment. Mais de manière générale, la NBA est actuellement sur le point de changer un peu en raison des nouvelles règles et de la nouvelle convention collective « , estime Tommy Balcetis. « Cela va être un défi sympa pour beaucoup d’équipes. Nous essayons d’anticiper, et je pense qu’il va y avoir des faux pas en cours de route pour chaque équipe pour commencer à s’adapter à la nouvelle convention collective. »

Pour éviter de se mettre en difficulté avec le « salary cap », les Nuggets vont devoir être créatifs. Pour ce faire, le management des Nuggets pourrait bien regarder du côté de l’Europe ou la G-League afin de faire de bonnes opérations à moindre coût.

« Cette période particulière de ‘free agency’ et de Draft est un peu différente pour tout le monde. Parce que tout d’un coup, il va y avoir des règles et des règlements en place qui vont permettre aux équipes de trouver un avantage qu’elles n’étaient peut-être pas en mesure de trouver auparavant, » conclut le bras droit de Calvin Booth. « Nous essayons de ne pas nous contenter de rester au milieu de tout le monde. Nous essayons d’être meilleurs que tout le monde, et cela signifie trouver un avantage spécifique. Qu’est-ce que ce sera cet avantage ? Nous sommes en train d’essayer de le comprendre. »