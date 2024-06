Les Nuggets sacrifient Reggie Jackson

Alors qu’il venait d’activer sa « player option » pour aller au bout de son contrat avec les Nuggets et toucher 5.2 millions de dollars la saison prochaine, Reggie Jackson a appris qu’il était transféré ! La doublure de Jamal Murray repart à l’Est, direction les Hornets, et Denver doit ajouter trois futurs « second tour » de Draft (2025, 2029 et 2030) pour que Charlotte valide l’échange.

C’est une franchise que Reggie Jackson « connaît » bien puisqu’il y avait été transféré en 2023 par les Clippers, avant de négocier un « buy-out » et rejoindre ainsi les Nuggets avec qui il remportera le titre. On ne sait pas s’il acceptera d’être la doublure de LaMelo Ball où s’il va, de nouveau, négocier une rupture de contrat.

Quoi qu’il en soit, le Denver Post rappelle que cette manœuvre permet aux Nuggets de récupérer quelques millions de dollars, et d’éviter d’entrer dans le rouge foncé.

Ce qui va leur permettre de faire une offre plus conséquente pour conserver Kentavious Caldwell-Pope, qui a choisi de tester le marché, mais aussi de positionner sur des « free agents ». Pour l’instant, les Nuggets n’ont que 11 joueurs sous contrat, sur les 15 possibles, même si Vlatko Cancar devrait être prolongé au minimum.

Reggie Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 OKC 45 11 32.1 21.0 86.2 0.3 0.9 1.2 1.6 0.7 0.6 0.8 0.0 3.1 2012-13 OKC 70 14 45.8 23.1 83.9 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.4 0.8 0.2 5.3 2013-14 OKC 80 29 44.0 33.9 89.3 0.5 3.4 3.9 4.1 1.8 1.1 2.1 0.1 13.1 2014-15 * All Teams 77 30 43.4 29.9 83.0 0.7 3.5 4.3 6.0 2.2 0.8 2.4 0.1 14.5 2014-15 * OKC 50 28 43.2 27.8 86.1 0.6 3.5 4.0 4.3 1.9 0.8 1.8 0.1 12.8 2014-15 * DET 27 32 43.6 33.7 79.6 1.0 3.6 4.7 9.2 2.7 0.7 3.5 0.2 17.6 2015-16 DET 79 31 43.4 35.3 86.4 0.7 2.5 3.2 6.2 2.4 0.8 2.8 0.1 18.9 2016-17 DET 52 27 41.9 35.9 86.8 0.4 1.8 2.2 5.2 2.5 0.7 2.2 0.1 14.5 2017-18 DET 45 27 42.6 30.8 83.6 0.6 2.1 2.8 5.3 1.9 0.6 2.2 0.1 14.6 2018-19 DET 82 28 42.1 36.9 86.4 0.6 2.1 2.6 4.2 2.5 0.7 1.8 0.1 15.4 2019-20 * All Teams 31 24 41.1 39.3 83.3 0.6 2.4 3.0 4.1 1.9 0.4 1.7 0.2 11.9 2019-20 * LAC 17 21 45.3 41.3 90.5 0.4 2.7 3.0 3.2 2.2 0.3 1.7 0.2 9.5 2019-20 * DET 14 27 38.4 37.8 78.8 0.8 2.1 2.9 5.1 1.5 0.6 1.6 0.1 14.9 2020-21 LAC 67 23 45.0 43.3 81.7 0.4 2.5 2.9 3.1 1.9 0.6 1.1 0.1 10.7 2021-22 LAC 75 31 39.2 32.6 84.7 0.5 3.1 3.6 4.8 2.1 0.7 2.3 0.2 16.8 2022-23 * All Teams 68 24 41.1 33.3 91.0 0.4 1.8 2.1 3.4 1.7 0.7 1.7 0.1 10.2 2022-23 * LAC 52 26 41.8 35.0 92.4 0.4 1.8 2.2 3.5 1.8 0.7 1.9 0.1 10.9 2022-23 * DEN 16 20 38.3 27.9 83.3 0.2 1.6 1.8 3.1 1.4 0.6 1.2 0.1 7.9 2023-24 DEN 82 22 43.1 35.9 80.6 0.4 1.5 1.9 3.8 1.8 0.5 1.3 0.2 10.2 Total 853 25 42.4 34.5 85.4 0.5 2.3 2.8 4.2 1.9 0.7 1.8 0.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.