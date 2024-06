Reggie Jackson joue la sécurité à Denver

Alors que les Nuggets laissent Vlatko Cancar devenir « free agent », Reggie Jackson a lui décidé de ne pas l’être.

À 34 ans, le meneur de jeu a ainsi décidé d’activer sa « player option » à 5.25 millions de dollars pour la saison prochaine, selon ESPN, et on devrait donc le retrouver dans l’effectif des Nuggets pour la prochaine campagne.

Pour Denver, c’est plutôt une bonne nouvelle, car la franchise a une marge de manœuvre financière très limitée pour construire son banc derrière son très cher cinq majeur.

Avec ses 10.2 points et 3.8 passes de moyenne en 22 minutes de jeu cette saison, Reggie Jackson reste ainsi un dynamiteur nécessaire pour suppléer Jamal Murray, surtout maintenant que Bruce Brown est parti. Néanmoins, ses limites défensives et son inconstance offensive n’en font pas une assurance tous risques pour les Nuggets, comme on a pu le voir en playoffs, où il n’a pas apporté grand-chose, tant face aux Lakers que face aux Wolves…

Reggie Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 OKC 45 11 32.1 21.0 86.2 0.3 0.9 1.2 1.6 0.7 0.6 0.8 0.0 3.1 2012-13 OKC 70 14 45.8 23.1 83.9 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.4 0.8 0.2 5.3 2013-14 OKC 80 29 44.0 33.9 89.3 0.5 3.4 3.9 4.1 1.8 1.1 2.1 0.1 13.1 2014-15 * All Teams 77 30 43.4 29.9 83.0 0.7 3.5 4.3 6.0 2.2 0.8 2.4 0.1 14.5 2014-15 * OKC 50 28 43.2 27.8 86.1 0.6 3.5 4.0 4.3 1.9 0.8 1.8 0.1 12.8 2014-15 * DET 27 32 43.6 33.7 79.6 1.0 3.6 4.7 9.2 2.7 0.7 3.5 0.2 17.6 2015-16 DET 79 31 43.4 35.3 86.4 0.7 2.5 3.2 6.2 2.4 0.8 2.8 0.1 18.9 2016-17 DET 52 27 41.9 35.9 86.8 0.4 1.8 2.2 5.2 2.5 0.7 2.2 0.1 14.5 2017-18 DET 45 27 42.6 30.8 83.6 0.6 2.1 2.8 5.3 1.9 0.6 2.2 0.1 14.6 2018-19 DET 82 28 42.1 36.9 86.4 0.6 2.1 2.6 4.2 2.5 0.7 1.8 0.1 15.4 2019-20 * All Teams 31 24 41.1 39.3 83.3 0.6 2.4 3.0 4.1 1.9 0.4 1.7 0.2 11.9 2019-20 * LAC 17 21 45.3 41.3 90.5 0.4 2.7 3.0 3.2 2.2 0.3 1.7 0.2 9.5 2019-20 * DET 14 27 38.4 37.8 78.8 0.8 2.1 2.9 5.1 1.5 0.6 1.6 0.1 14.9 2020-21 LAC 67 23 45.0 43.3 81.7 0.4 2.5 2.9 3.1 1.9 0.6 1.1 0.1 10.7 2021-22 LAC 75 31 39.2 32.6 84.7 0.5 3.1 3.6 4.8 2.1 0.7 2.3 0.2 16.8 2022-23 * All Teams 68 24 41.1 33.3 91.0 0.4 1.8 2.1 3.4 1.7 0.7 1.7 0.1 10.2 2022-23 * LAC 52 26 41.8 35.0 92.4 0.4 1.8 2.2 3.5 1.8 0.7 1.9 0.1 10.9 2022-23 * DEN 16 20 38.3 27.9 83.3 0.2 1.6 1.8 3.1 1.4 0.6 1.2 0.1 7.9 2023-24 DEN 82 22 43.1 35.9 80.6 0.4 1.5 1.9 3.8 1.8 0.5 1.3 0.2 10.2 Total 853 25 42.4 34.5 85.4 0.5 2.3 2.8 4.2 1.9 0.7 1.8 0.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.