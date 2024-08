Les Nuggets obtiennent une enveloppe de recrutement après la blessure de DaRon Holmes II

DaRon Holmes II s’est gravement blessé dans une rencontre de Summer League contre les Clippers. Le rookie des Nuggets, drafté en 22e position, s’est rompu le tendon d’Achille. Par conséquent, sa saison est déjà terminée.

La franchise de Denver a donc demandé une enveloppe de recrutement – une « Disabled Player Exception » – pour avoir la possibilité de le remplacer. The Athletic nous apprend que la NBA a donné gain de cause aux champions 2023.

Ainsi, 1.53 million de dollars ont été accordés aux Nuggets, soit l’équivalent de la moitié du salaire de DaRon Holmes II pour la saison 2024/25 (3 065 640 millions).

La franchise du Colorado, qui a déjà quinze joueurs sous contrat, a jusqu’au 10 mars 2025 pour l’utiliser.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.