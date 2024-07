Le rookie des Nuggets se blesse très gravement

Auteur de 11 points et 7 rebonds en 25 minutes face aux Clippers, le malheureux DaRon Holmes II en a déjà terminé de la summer league de Las Vegas, mais aussi et surtout de sa saison ! Vingt-deuxième choix de la Draft, le rookie des Nuggets avait rejoint les vestiaires en se plaignant du pied droit, et semble-t-il du talon.

Dans la soirée, le couperet est tombé : The Athletic a révélé que l’ancien intérieur de Dayton souffrait d’une rupture du tendon d’Achille, et c’est synonyme de saison terminée ! Pour ce genre de blessure, il faut compter entre 9 et 12 mois d’absence.

C’est évidemment un coup dur pour le joueur, d’autant qu’il est toujours difficile de se remettre d’une telle blessure. C’est aussi une tuile pour les Nuggets qui l’avaient drafté, et comptaient sur lui dans leur rotation.

Dans cette rencontre, perdue par les Nuggets (88-78), on retiendra, côté Clippers, les 36 points de Jordan Miller (48e choix de la Draft 2023) et le double-double de Moussa Diabate avec 11 points et 10 rebonds. A Denver, Julian Strawther a beaucoup arrosé : 25 points à 7 sur 19 aux tirs.