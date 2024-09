Les Nuggets misent plus de 200 millions de dollars sur Jamal Murray

Alors qu’il se murmure qu’il y aurait des tensions entre Mike Malone et sa direction, voilà une nouvelle qui va le ravir. The Athletic et ESPN annoncent que les Nuggets ont prolongé Jamal Murray pour 208 millions de dollars sur quatre ans ! C’est le plus gros contrat signé par un joueur qui n’est toujours pas All-Star.

Sous contrat avec les Nuggets jusqu’en 2025, le voilà lié à sa franchise de toujours jusqu’en 2029 ! Bourreau des Lakers au premier tour, le meneur canadien sort de Jeux olympiques complètement ratés, mais à Denver, c’est déjà une légende. Il est le numéro 1 dans les livres d’histoire de la franchise pour les paniers à 3-points en playoffs, les matches à 40 points et plus, et les matches à 50 points et plus.

Le « Big Three » sous contrat jusqu’en 2027

Il est aussi numéro 2 au nombre de points et de passes en playoffs, et le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA parmi les joueurs qui n’ont jamais été All-Star. Et il n’a que 27 ans.

Cette prolongation est un vraie signe de stabilité pour les champions NBA 2023, et il faut rappeler que Michael Porter Jr est sous contrat jusqu’en 2027 et Nikola Jokic jusqu’en 2028.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.