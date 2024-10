« Il faut simplement qu’on trouve le bon système pour lui, pour qu’il colle avec les autres remplaçants. Parce que je suis assez convaincu qu’il va être le « Joker » du groupe des remplaçants. »

C’est Vlatko Cancar qui lance cette métaphore au sujet de Dario Saric… que Mike Malone s’empresse de tempérer.

« Il n’y a qu’un seul Nikola (Jokic) donc je ne dirai jamais que nous avons un Nikola des remplaçants, sauf si Nikola joue avec les remplaçants. En tant que triple MVP » répond ainsi le coach, interrogé sur le sujet.

On peut toutefois penser que Vlatko Cancar ne comparait pas le talent pur des deux joueurs des Balkans, mais plutôt leur rôle, celui d’intérieur créateur en tête de raquette, autour duquel tout le jeu peut se mettre en place.

Des options qui s’ouvrent…

« Je suis tellement enthousiaste de jouer avec Dario. C’est un tel talent, si polyvalent » confirme Aaron Gordon. « Il fait énormément de choses sur le terrain… Je ne crois pas que vous compreniez l’impact qu’il aura sur l’équipe. »

Heureux de jouer aux côtés de son ami Nikola Jokic, Dario Saric modère également les comparaisons avec ce dernier. Quant à Mike Malone, il est également très heureux de pouvoir compter sur lui.

« Il peut jouer pivot remplaçant, ou ailier fort remplaçant. Il peut jouer avec Nikola par moments. Si on joue grand, on peut aussi le faire jouer avec DeAndre Jordan. Ce qu’on aime chez Dario, c’est qu’il a été ailier, ailier fort puis pivot en évoluant dans sa carrière NBA, dans un rôle de remplaçant, « small ball ». C’est quelqu’un de très doué. Qui peut dribbler, qui peut passer, qui peut shooter. Il est plus grand que le gens ne le pensent. Puissant, physique. Je suis vraiment impatient d’explorer toutes les options que Dario nous offre. »

Sans aller jusqu’à dire que ce sont les mêmes que celles que Nikola Jokic offre avec les titulaires, donc…

Dario Saric Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 81 26 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.3 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHL 78 30 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 * All Teams 81 25 43.7 36.5 88.0 1.6 4.1 5.7 1.6 2.3 0.6 1.2 0.1 10.6 2018-19 * MIN 68 24 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 * PHL 13 31 36.4 30.0 90.0 1.6 5.1 6.7 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHX 66 25 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHX 50 17 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 * All Teams 57 14 45.8 39.1 82.9 0.9 2.7 3.6 1.3 1.7 0.4 1.0 0.1 6.4 2022-23 * PHX 37 14 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 * OKC 20 14 51.5 39.1 84.4 0.7 2.6 3.3 0.9 1.5 0.4 1.0 0.1 7.4 2023-24 GOS 64 17 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.3 1.8 0.5 1.2 0.2 8.1 Total 477 23 44.5 36.2 83.9 1.4 4.0 5.4 1.9 2.0 0.6 1.5 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.