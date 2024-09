Le petit bonheur de Dario Saric : jouer avec son ami Nikola Jokic !

Si Russell Westbrook est peut-être la recrue phare de l’intersaison des Nuggets, il ne faut pas non plus oublier que ces derniers se sont offert Dario Saric. Une signature qui a tout de la belle affaire, tant le Croate semble fait pour se greffer aux systèmes offensifs de Michael Malone.

Aux côtés de Nikola Jokic, un autre intérieur européen réputé pour son QI basket, on peut ainsi s’attendre à ce que « Super Dario » se sente rapidement comme chez lui à Denver.

« Jouer avec le Joker, qui est tout simplement incroyable et qui est un triple MVP, voir comment il influe sur le jeu et voir le jeu à travers ses yeux ou ses prises de décision, faire partie de tout ça, c’est vraiment un plaisir pour moi » s’enthousiasme le joueur de 30 ans, proche de son nouveau coéquipier. « Nous parlons beaucoup ensemble. Nous passions parfois du temps ensemble quand je venais jouer à Denver, et vice versa. C’est un bon ami. »

Admiratif du parcours du « Joker »

Nikola Jokic, un ami qui a toujours été l’adversaire de Dario Saric. Aussi bien quand ils se défiaient en Europe, en club comme en sélection chez les jeunes ou chez les professionnels, que quand ils se défiaient aux États-Unis.

« On pouvait déjà voir qu’il avait du basket jusqu’au bout des doigts » se remémore ainsi le Croate. « C’était un grand qui pouvait shooter, jouer, avec un joli toucher. Peu d’enfants qui grandissent là-bas avaient un tel toucher. Quand je l’affrontais en Ligue adriatique, il excellait déjà en tant que pivot. Puis en NBA, le système des Nuggets s’est ajusté à lui pour qu’il soit à son meilleur niveau… et c’est devenu un champion NBA, triple MVP. »

Les prouesses de Nikola Jokic en NBA suscitent d’ailleurs l’admiration de Dario Saric, qui le voit comme un modèle à suivre pour les jeunes de la région des Balkans.

« Nous l’avons vu devenir MVP et suivre un parcours similaire aux joueurs nés dans cette région du monde. C’est incroyable à voir, je suis content pour lui et je suis content pour tous ces joueurs qui peuvent venir ici et vivre du basket » se réjouit ainsi l’ex-intérieur des Sixers, des Timberwolves, des Suns, du Thunder puis des Warriors.

Dario Saric Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 81 26 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.3 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHL 78 30 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 * All Teams 81 25 43.7 36.5 88.0 1.6 4.1 5.7 1.6 2.3 0.6 1.2 0.1 10.6 2018-19 * MIN 68 24 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 * PHL 13 31 36.4 30.0 90.0 1.6 5.1 6.7 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHX 66 25 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHX 50 17 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 * All Teams 57 14 45.8 39.1 82.9 0.9 2.7 3.6 1.3 1.7 0.4 1.0 0.1 6.4 2022-23 * PHX 37 14 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 * OKC 20 14 51.5 39.1 84.4 0.7 2.6 3.3 0.9 1.5 0.4 1.0 0.1 7.4 2023-24 GOS 64 17 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.3 1.8 0.5 1.2 0.2 8.1 Total 477 23 44.5 36.2 83.9 1.4 4.0 5.4 1.9 2.0 0.6 1.5 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.