Russell Westbrook : « Je suis ici pour botter quelques fesses »

On l’imaginait rester aux Clippers mais Russell Westbrook a bien du mal à rester dans son Los Angeles natal, et une fois de plus, il a été transféré au Jazz. Et une fois de plus, il n’y est pas resté. Cette fois, il a pris la direction des Nuggets où Nikola Jokic et Mike Malone le voulaient. D’un côté, un MVP et un coach qui veulent reconquérir le titre perdu. De l’autre, un ancien MVP toujours en quête de sa première bague.

« Vu de l’extérieur, il y a déjà cette identité… L’équipe est toujours en quête d’un titre et elle le fait avec la manière. A ce stade de ma carrière, je veux jouer ce type de basket » explique Westbrook. « Cela permet à tout le monde de s’impliquer et je suis reconnaissant d’être ici. Je suis un joueur d’équipe, et je ferai tout ce que le coach me demande. On veut prendre la saison par le bon bout, et si à l’arrivée, il y a un titre NBA, j’en serai reconnaissant. »

Habituellement sifflé lorsqu’il vient à Denver, Westbrook est prêt à faire la paix avec le public. « C’était comme avec Kobe… Quand les gens sifflent, je prends ça comme un signe de respect. C’est lorsque le public ne dit rien qu’il faut s’inquiéter… »

Une énergie toujours aussi débordante

Désormais affublé du numéro 4 (« son numéro préféré »), l’ancien meneur du Thunder et des Rockets prévient qu’il n’a pas changé, et qu’il n’est pas prêt de changer ! « Je ne changerai jamais. Je ne changerai pas qui je suis. Quand je participe à une compétition, je ne veux pas me promener, embrasser des bébés, des choses comme ça. Je suis ici pour botter des fesses. Quand je ne suis pas sur le terrain, je suis plus détendu que vous ne le pensez, mais quand je suis sur le terrain, je suis là pour gagner. »

Un esprit de compétition qui a vraiment impressionné ses nouveaux coéquipiers, mais aussi son coach. « J’ai beaucoup de respect pour l’ensemble de son œuvre. La seule chose qu’il n’a pas accomplie, c’est de gagner un titre NBA… Russ était dans la salle hier, et il y avait une énergie différente. Je ne peux pas l’expliquer… ». Même son de cloche chez DeAndre Jordan : « C’est son intensité, son comportement… Russ apporte une identité et un état d’esprit différents à l’équipe, une énergie différente ».