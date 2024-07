Nikola Jokic veut jouer avec Russell Westbrook

L’arrivée de Kris Dunn confirme que les Clippers n’envisagent pas de conserver Russell Westbrook, même si ce dernier a activé sa « player option » pour toucher quatre millions de dollars cette saison. Les dirigeants cherchent à l’échanger, et la piste la plus sérieuse mène aux Nuggets où il pourrait être la doublure de Jamal Murray.

Selon DNVR Sports, c’est Nikola Jokic « himself » qui insiste pour que Westbrook le rejoigne, et ça ne daterait pas d’hier !

On peut évidemment être surpris de cet intérêt puisque leurs qualités respectives semblent éloignées, et leur complicité ne saut pas aux yeux. Mais Nikola Jokic serait bel et bien un fan de Russell Westbrook, et ce dernier pourrait apporter du punch en sortie de banc.

Après la perte de Kentavious Caldwell-Pope, mais aussi le transfert de Reggie Jackson, les Nuggets se doivent de se renforcer sur les postes d’arrières et Russell Westbrook pourrait au moins combler le départ de Reggie Jackson. Pour remplacer KCP, ce sera plus compliqué, mais il existe des alternatives comme Josh Okogie (Phoenix) si Mike Malone cherche un défenseur, ou pourquoi pas Evan Fournier si les Nuggets cherchent plutôt un attaquant.