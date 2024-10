À Denver, on considère Russell Westbrook comme un « game changer »

Comme les Celtics, les Nuggets ont posé leurs valises à Abu Dhabi pour une double confrontation. Difficile de rêver plus belle opposition puisqu’il s’agit des deux derniers champions NBA en titre, et du côté Denver, on va assister aux premiers dribbles, ou plutôt premiers sprints, de Russell Westbrook. Désiré par son coach et aussi Nikola Jokic, l’ancien MVP a déjà conquis tout le monde par son enthousiasme, son énergie habituelle et sa personnalité.

« Russell est toujours positif » apprécie Nikola Jokic. « C’est un super coéquipier. Sur et en dehors du terrain, il est parfait pour nous. J’espère qu’il sera comme ça toute la saison ».

Des louanges que Russell Westbrook lui adresse également : « Le simple fait d’être sur le terrain avec lui est un honneur, et j’en suis reconnaissant. Il fait tellement de choses différentes sur le terrain qui permettent à d’autres personnes d’être très bonnes. Je suis heureux de faire partie de son équipe et de ne pas jouer contre lui, ou de faire du scouting contre lui. Je suis heureux de pouvoir voir sa grandeur de près. »

Laisser Westbrook être lui-même

Sur le plan du jeu, Russell Westbrook sera 6e homme. Mike Malone l’a confirmé, et il pense qu’il va changer le visage de l’équipe par son agressivité, sa créativité et son volume de jeu. « Russell est un ‘game changer’ pour nous », estime le coach des Nuggets. « C’est une menace. Il se fait entendre… J’aime les qualités intangibles qu’il nous apporte. Je pense qu’il va mettre la barre plus haut, et je pense que nous serons plus compétitifs grâce à lui ».

Si Mike Malone pense que Russell Westbrook peut changer la donne, c’est parce que les Nuggets étaient l’une des équipes les plus lentes la saison passée. Denver marque peu sur jeu de transition, et l’équipe manquait d’un « puncheur » en sortie de banc. La bonne nouvelle, pour le joueur, c’est qu’aux Nuggets, on a décidé de laisser Westbrook faire du Westbrook.

« Honnêtement, mes qualités sont uniques. Et ils ne m’ont pas mis en position d’être unique » estime-t-il sut son passage à Los Angeles. « J’étais dans une situation où je ne jouais pas à mon poste. Ici, Coach Malone me permet d’utiliser ma vitesse, mon talent sur jeu rapide pour rendre tout le monde meilleur, pour faciliter le jeu à tout le monde. C’est ce que j’aime faire. »