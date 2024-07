Christian Braun entend prouver qu’il mérite d’être titulaire aux Nuggets

Mike Malone a prévenu : même si Kentavious Caldwell-Pope est parti et que tout indique que Christian Braun sera l’arrière titulaire des Nuggets l’an prochain, le coach n’entend pas lui faire cadeau de cette place.

« Je dois l’arracher » assure d’ailleurs l’intéressé, qui a redécouvert le goût de la défaite cette saison. « Il n’est pas écrit dans le marbre que je serai titulaire, et je ne le vois pas ainsi. Jamais. Je dois me prouver des choses, encore et encore. Je n’ai encore rien fait dans cette ligue. Je sais que j’ai gagné un titre, mais j’ai encore tellement de choses à faire, tellement à donner. Ce groupe (de titulaires) colle bien avec mon jeu, mais également avec d’autres. Donc, comme je l’ai dit, je dois l’arracher. Je dois gagner cette place cet été, lors du training camp. »

Une approche qui plaira évidemment à son coach, Mike Malone, même s’il fait peu de doutes que Christian Braun récupèrera la place d’arrière titulaire.

Un profil similaire à KCP

C’est d’ailleurs ce que le GM Calvin Booth laissait entendre, avant même le départ de Kentavious Caldwell-Pope…

« Si on regarde notre effectif, Christian Braun possède un des meilleurs « Net Rating » de la ligue … Si Kentavious Caldwell-Pope ne revient pas, avec Braun dans le cinq majeur, on pourra s’en sortir. »

Car Christian Braun possède des qualités similaires à celle de « KCP », pour un profil (bon défenseur, capable de couper et shooter de loin) qui s’adapte bien à celui de Nikola Jokic. Le point clé pour les Nuggets.

« Nous sommes très similaires, à mon avis, » confirme-t-il au sujet de Kentavious Caldwell-Pope. « Défensivement, nous sommes des pestes. Offensivement, on est complémentaire avec Nikola. Et c’est pour ça qu’ils nous avaient fait venir. J’ai été recruté pour jouer avec ces gars, et lui aussi. Je pense que je vais faire du bon travail, comme il l’a fait. Je suis enthousiaste. Enthousiaste d’avoir cette opportunité même si, comme je l’ai dit, je dois la mériter. »

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 Total 158 18 47.3 37.3 67.2 0.8 2.3 3.1 1.2 1.5 0.5 0.6 0.3 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.