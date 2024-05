Billy Thompson n’a pas rempli les livres de l’histoire de la ligue. Si ce n’est un fait d’arme jamais vu : un titre de champion universitaire en 1986 avec Louisville, suivi par deux titres NBA avec les Lakers (1987 et 1988, alors qu’il n’avait quasiment pas joué la seconde année). Titré avec Kansas en 2022, puis avec les Nuggets l’année suivante, Christian Braun aurait pu devenir le second joueur de l’histoire à réussir un tel enchaînement.

Malheureusement pour les Nuggets et lui, ils sont tombés sur un os : les Wolves. Le goût de la défaite, après deux années sans perdre ? « Ce n’est pas un sentiment qu’on veut ressentir. Je n’ai pas ressenti ça depuis longtemps », livre le remplaçant qui a pris un peu plus d’épaisseur sur le banc de Mike Malone cette saison.

Le joueur, drafté à la 21e position en 2022, dit ne « plus jamais » vouloir avoir un tel goût en bouche. « On va travailler tout l’été pour ne plus avoir à ressentir ça », promet-il ainsi.

Un Game 7 qui passe mal

Sa belle épopée lui a tout de même permis de devenir le cinquième joueur de l’histoire à réussir un back-to-back en NCAA puis NBA, après Bill Russell, Magic Johnson, Billy Thompson et Henry Bibby.

« C’est dommage, mais je crois qu’on est la meilleure équipe. Ils nous ont battus, à la loyale. Mais je dirais qu’on a eu une telle opportunité de faire le ‘back-to-back’. On n’a pas souvent l’occasion de le faire. Cela fait mal, mais c’est ce dont on a besoin, de le ressentir », poursuit le natif du Kansas qui trouvé « inexcusable » cette défaite, en raison du comeback subi.

Christian Braun répète qu’il considère que les Nuggets disposaient de la meilleure équipe NBA, et se dit fier de ses coéquipiers, de leur lutte pour conserver leur trophée. Sur le plan personnel, il assure vouloir progresser dans plusieurs secteurs. « On aura un peu plus de temps à l’intersaison pour s’y consacrer. Ce n’est pas ce que je voulais, mais c’est la réalité. Je reviendrai », termine l’arrière, qui a tourné à 5 points de moyenne en playoffs.

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 Total 158 18 47.3 37.3 67.2 0.8 2.3 3.1 1.2 1.5 0.5 0.6 0.3 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.