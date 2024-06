Champion NCAA l’an dernier, Christian Braun vise un doublé rarissime

Bill Russell, Magic Johnson, Billy Thompson, Henry Bibby et… bientôt Christian Braun ? Ce dernier, s’il venait à remporter le titre avec les Nuggets dans les jours à venir, deviendrait seulement le cinquième joueur de l’histoire à réaliser le doublé titre NCAA – titre NBA sur deux saisons consécutives.

La saison passée, le 21e choix de la Draft 2022 avait remporté le titre universitaire avec Kansas. « Je suis passé de Kansas, où je gagnais beaucoup, avec le titre de ma dernière année, à celle d’ici qui, d’une part, me convenait parfaitement et, d’autre part, me permettait de gagner tout de suite. Je ne peux pas imaginer un meilleur endroit », apprécie le rookie qui tournait à 14 points et 6.5 rebonds dans sa troisième et dernière année NCAA.

Son rendement statistique et son rôle sont bien moins importants à Denver. Mais malgré son jeune âge et les enjeux liés aux playoffs, le joueur de 22 ans est parvenu à garder une place dans la rotation de Mike Malone, notamment lors des deux premiers tours face aux Wolves, puis aux Suns.

Une culture de la gagne déjà en place

« Avec mon CV, ils savent que je ne suis pas là pour en faire trop ou jouer en dehors de mon rôle. Ils m’autorisent à être moi-même, je l’ai dit toute l’année. Le coach m’a permis de jouer mon jeu. […] Je n’ai pas besoin d’essayer de faire quelque chose que je ne sais pas faire, je m’épanouis dans le rôle qu’on m’a donné. […] Quand je suis arrivé, cette équipe était super talentueuse, probablement la plus talentueuse de la NBA », juge-t-il.

L’expérience de ce titre NCAA, et l’enchaînement de matchs à élimination directe, joue vraisemblablement en sa faveur pour récupérer des minutes, alors qu’il a rapidement tapé dans l’oeil de Mike Malone.

« Dans le tournoi NCAA, c’est un seul match. Il y a donc beaucoup de pression sur ce match, alors qu’ici, il y a beaucoup de hauts et de bas. Ici, on a fait des séries en se disant qu’on avait une bonne avance en menant 2-0, puis on a perdu deux fois à l’extérieur (ndlr : face aux Suns). C’est complètement différent. Mais la pression est la même, l’ambiance est la même, l’environnement est sympa », énumère Christian Braun.

La recette de sa réussite ? Avoir de bons coéquipiers et de bons coachs, avec Bill Self et Mike Malone.

« Tous les systèmes dans lesquels j’ai évolué, en AAU ou en NBA, avaient une culture de la gagne et une équipe qui exigeait certaines choses de vous. Je ne vais donc pas dire que c’est moi qui suis arrivé et que j’ai changé quoi que ce soit. C’est moi qui me suis adapté à ce qui était déjà en place avant mon arrivée. […] Il n’y a pas de secret, c’est en rejoignant une culture et en étant capable de s’adapter que l’on obtient du temps de jeu. »

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 Total 158 18 47.3 37.3 67.2 0.8 2.3 3.1 1.2 1.5 0.5 0.6 0.3 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.