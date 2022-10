Mike Malone déjà sous le charme de Christian Braun

Christian Braun n’a peur de rien. On l’avait vu lors de son passage à Kansas, où il a décroché le titre NCAA, et son début de carrière en NBA le confirme. Après six matchs, il a ainsi dû défendre sur LeBron James, Stephen Curry, Damian Lillard, Andrew Wiggins, Jordan Poole ou encore Jerami Grant…

« C’est ce que je voulais », explique-t-il au Denver Post. « C’est pour cela qu’on vient dans cette ligue. C’est pour être testé au plus haut niveau. C’est ce que j’ai voulu toute ma vie, me mesurer chaque soir à ces gars-là. C’est pour cela que j’ai signé. Et je pense que je vais m’améliorer de plus en plus en le faisant chaque soir. »

Quasiment pas utilisé lors du match d’ouverture, le rookie a toutefois très vite intégré la rotation de Mike Malone, au point d’être parfois le joueur le plus utilisé par le coach…

L’entraîneur des Rocheuses adore ainsi ces joueurs qui ne se reposent jamais en défense.

« On peut parler de beaucoup de choses sur ce qui fait un bon défenseur », explique le technicien. « Je pense que le principal, c’est la volonté, l’envie – et (Braun) a envie. (Mercredi soir), il a « switché » sur LeBron James. C’est un rookie, il était à l’université l’année dernière, il traînait dans les fêtes des fraternités, et là, il n’a pas peur. C’est ce qu’il y a de mieux : il n’a pas l’air de ne pas être à sa place. Et vous ne pouvez pas dire ça de beaucoup de rookies. Je suis tellement fier de ce gamin. Il ne cille pas. Il ne s’énerve pas. Il est juste, vous savez, Luke la main froide, calme, cool, solide, agressif. Il attaque et finit au cercle. C’est un gamin amusant à observer. »

Avec sa volonté défensive et sa capacité à punir de loin ou sur des coupes, Christian Braun semble fait pour jouer aux côtés de Nikola Jokic. Mike Malone est en tout cas sous le charme.

« Je sais qu’il va faire des erreurs parce que c’est un rookie, mais je sais aussi qu’il va jouer dur », conclut le coach. « Cela ne viendra jamais d’un manque d’agressivité ou d’un manque de dureté, ou d’un manque de confiance. On peut toujours parler des programmes de développement des joueurs, de ce qu’on fait sur le terrain d’entraînement avant et après, mais le meilleur programme de développement des joueurs, c’est de jouer, de faire des erreurs et d’avoir une chance de jouer de vraies minutes. »