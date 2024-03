Le back-to-back historique de Christian Braun

C’est fait : Christian Braun est devenu le cinquième joueur de l’histoire à réussir un back-to-back en NCAA puis NBA. Après Bill Russell, Magic Johnson, Billy Thompson et Henry Bibby, le rookie des Nuggets remporte ainsi le titre dans la Grande Ligue, avec les Nuggets, après avoir remporté le titre universitaire l’an passé avec Kansas.

Évidemment, les circonstances y sont pour beaucoup car Christian Braun est arrivé en NBA dans la bonne équipe mais, partout où il passe, il gagne…

En 2017, 2018 puis 2019, il est ainsi champion de l’Etat du Kansas avec son lycée, en 2020, il rejoint l’université de Kansas mais la « March Madness » est annulée (Covid-19) alors que les joueurs de Bill Self sont favoris. En 2021, ils sont éliminés au deuxième tour mais en 2022, ils remportent le titre suprême en battant North Carolina en finale.

De vraies minutes en Finals

Champion universitaire, Christian Braun a ainsi rejoint la NBA dans la foulée, atterrissant aux Nuggets en étant choisi à la 21e place. Et le rookie a très vite réussi à se faire une place dans la rotation de Mike Malone.

En finale, il a joué plus de 16 minutes par match, seuls Tyler Herro, Manu Ginobili, Boobie Gibson, Kendrick Nunn et Courtney Lee ayant davantage joué que lui en Finals sur les vingt dernières saisons…

Il a notamment été précieux avec ses 15 points dans le Game 3 pour casser la zone de Miami.

« Christian a fait ses preuves tout au long de l’année et il était dans la rotation à la fin de la saison. Il a été dans la rotation tout au long de ces 18 matchs de playoffs, et si vous regardez, il n’y a pas beaucoup de rookies qui jouent de vraies minutes en NBA à cette période de l’année, et cela témoigne de la confiance de Christian » avait notamment expliqué Mike Malone. « Cela montre que c’est un gagnant. Il a gagné à tous les niveaux : au lycée, à l’université, et maintenant il participe aux Finals NBA comme rookie. Il est resté prêt toute l’année, mentalement, physiquement, émotionnellement. Ce gamin est très stable. C’est un jeune homme très calme, froid et posé. »

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 73 19 46.4 37.0 68.9 0.9 2.7 3.6 1.4 1.6 0.5 0.7 0.4 7.1 Total 149 17 47.7 36.4 66.7 0.8 2.2 3.0 1.1 1.5 0.5 0.6 0.3 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.